Зарплата выдана только после вмешательства прокуратуры

Вопросы соблюдения прав граждан на своевременную и полную оплату труда находятся на особом контроле прокуратуры республики.

За истекшую неделю в результате принятых прокурорами мер (представления, заявления в суд, возбуждение административных дел по ст.5.27 КоАП РФ) погашена задолженность по оплате труда в 3 организациях республики перед 73 работниками на общую сумму 4,7 млн рублей.

Так, выплачена заработная плата в размере 1,5 млн рублей работникам акционерного общества «Строительное управление – 888», в сумме свыше 500 тыс. рублей работникам общества с ограниченной ответственностью «Стройэнерго», более 2,6 млн рублей работникам «Сахаагропродукт».

Восстановлению нарушенных прав граждан также способствовали меры, принятые прокурорами по погашению перед указанными организациями дебиторской задолженности.

Прокурорами проверки соблюдения прав граждан на оплату труда с учетом анализа состояния законности продолжаются.