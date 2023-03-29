Зарезал друга и явился с повинной…

Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города Алдана, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным уголовного дела, 27 марта 2023 года в ходе совместного распития спиртных напитков между подозреваемым и его 46-летним знакомым возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес удары ножом в грудную клетку, голову и шею потерпевшего.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, а подозреваемый явился в правоохранительные органы с повинной.

Он задержан, с ним работают следователи, которые устанавливают мотивы совершенного преступления.