29.03.2023
18:19
914
Происшествия
Зарезал друга и явился с повинной…
Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города Алдана, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По данным уголовного дела, 27 марта 2023 года в ходе совместного распития спиртных напитков между подозреваемым и его 46-летним знакомым возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес удары ножом в грудную клетку, голову и шею потерпевшего.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, а подозреваемый явился в правоохранительные органы с повинной.
Он задержан, с ним работают следователи, которые устанавливают мотивы совершенного преступления.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Следкома Якутии
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