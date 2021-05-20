Зарегистрируйте бесплатно свой бизнес в Алмазэргиэнбанке

Алмазэргиэнбанк предлагает бесплатную регистрацию ИП и ООО с одним учредителем. Специалисты республиканского банка подготовят все нужные документы самостоятельно, помогут вам выбрать систему налогооблажения и виды деятельности. При этом вы сэкономите на госпошлине – АЭБ берет эти расходы на себя. Также вам не нужно будет идти в налоговую.

“С нами регистрируют бизнес сотни предпринимателей Якутии. Регистрация бизнеса в АЭБ занимает примерно 7-8 рабочих дней. Мы не тратим время клиента на анкеты, от ИП, например, нам нужен только паспорт”,– сообщил менеджер по продукту управления маркетинга и развития продуктов Алмазэргиэнбанка Константин АММОСОВ.

“Если у вас уже зарегистрирован ИП или ООО, то у нас в АЭБ вы можете бесплатно открыть счёт и подключиться к системе дистанционного банковского обслуживания “АЭБ Бизнес”. Вы получите реквизиты счёта в день заявки по СМС и электронной почте. По ним можно сразу начать принимать платежи от партнеров”, — отметил Константин Аммосов.

Подать заявку на регистрацию бизнеса можно на сайте АЭБ по ссылке: https://albank.ru/ru/corp/rko/business-registration/

Преимущества открытия ИП и ООО в Алмазэргиэнбанке:

* АЭБ бесплатно оформит за вас полный пакет документов и отправит в налоговую. В УФНС ходить не нужно.

* Бесплатная регистрация бизнеса.

Госпошлину платить не нужно.

* Быстрое оформление.

Бесплатный круглосуточный колл-центр АЭБ: 8-800-100-34-22.