Зарегистрируй свое дело через Центр «Мой бизнес» бесплатно!

Совсем недавно открыл свои двери городской офис Центра «Мой бизнес», а через его услуги уже зарегистрировались два индивидуальных предпринимателя и было учреждено одно общество с ограниченной ответственностью.

Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств предоставляется физическим лицам — гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам, зарегистрированным на территории Республики Саха (Якутия).

Для этого необходимо подойти в офис Центра «Мой бизнес» и подать документы на регистрацию. Чтобы зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя при себе нужно иметь паспорт, заполнить заявление и сообщить номер ИНН. Чтобы зарегистрировать юридическое лицо необходимо подать заявление на регистрацию, решение о создании юридического лица и Устав организации.

Срок оказания данных услуг составляет 6 рабочих дней, по истечении которых заявитель получает свидетельство о постановке на налоговый учет, зарегистрированную копию Устава (если ООО) и лист записи ЕГРЮЛ.

«Одновременно с регистрацией или в течение 30 календарных дней после нее можно подать уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, если заявление на регистрацию подается по месту жительства. Для этого нужно заполнить бланк установленной формы. В нашем Центре на УСН могут подать только граждане с городской пропиской. Срок услуги перехода на УСН составляет 4 рабочих дня», — сообщила менеджер Центра оказания услуг Айселина Федорова.

Центр «Мой бизнес» находится по адресу Кирова 18, блок Б, первый этаж (здание Бизнес-центра). Офис работает в будни с 9 до 18 часов, с перерывом на обед с 13 до 14 часов.