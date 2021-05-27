Зарегистрировать ИП или ООО можно в Алмазэргиэнбанке

Алмазэргиэнбанк предлагает комплексный сервис регистрации нового бизнеса и резервирования расчетного счета онлайн.

Услуга не требует посещения налоговой службы или МФЦ и абсолютно бесплатна для клиента. СотрудникиАЭБ самостоятельно заполнят и отправят все необходимые документы в органы Федеральной налоговой службы и помогут клиенту получить электронную подпись. Платить госпошлину за постановку на налоговый учет при этом не нужно – банк берет эти расходы на себя.

Предприниматель, который хочет зарегистрировать ООО или ИП с одним учредителем, может оставить заявку на сайте АЭБ: https://www.albank.ru/FIS3f . Нужно лишь заполнить необходимые поля для формирования пакета учредительных документов. После этого с клиентом свяжется менеджер банка и пригласит на на личную консультацию в офис.

Далее банк самостоятельно собирает пакет документов и направляет в налоговую. УФНС регистрирует документы в течение 5 рабочих дней, после чего АЭБ бесплатно открывает клиенту расчетный счет. Весь процесс занимает в среднем 6-8 рабочих дней. В течение двух месяцев ведение счета для новых клиентов бесплатно.

«В последнее время к нам чаще стали обращаться те, кто недавно начал свое дело. Для нас, как для ведущего банка Якутии, важно максимально облегчить жизнь местным предпринимателям, тем более, начинающим, не тратить их время впустую на сбор и заполнение документов, посещение различных ведомств, поиск ответов на возникающие в процессе вопросы – со всем этим поможет разобраться менеджер АЭБ. С нами можно открыть собственное предприятие в кратчайшие сроки, без очередей и дополнительных расходов на госпошлину», – отметила начальник Управления продаж и обслуживания корпоративных клиентов Департамента корпоративного бизнеса Лидия Василенко.

От ИП потребуется только отсканированный паспорт, а от ООО – дополнительно нужны документы, подтверждающие юридический адрес организации.

После регистрации ИП или ООО предприниматель может дистанционно и бесплатно открыть расчетный счёт и подключиться к системе ДБО “АЭБ Бизнес”. Реквизиты счёта клиент получит в день заявки по СМС и электронной почте, после чего может сразу начать обслуживаться как юридическое лицо.

По всем интересующим вопросам можно обратиться на круглосуточную горячую линию Алмазэргиэнбанка: 8-800-100-34-22 (бесплатно по России) и/или 8(4112)34-22-22.