Глава города Нерюнгри идет на выборы

9 июля глава города Нерюнгри Леонид Олейник подал документы в территориальную избирательную комиссию. Это значит, что действующий глава будет баллотироваться на новый срок.

Сегодня, 18 июля, ему вручено удостоверение кандидата на должность главы города номер 1.

Напомним, выборы назначены на 11 сентября.