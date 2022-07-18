18.07.2022
19:36
109
Политика
Глава города Нерюнгри идет на выборы
9 июля глава города Нерюнгри Леонид Олейник подал документы в территориальную избирательную комиссию. Это значит, что действующий глава будет баллотироваться на новый срок.
Сегодня, 18 июля, ему вручено удостоверение кандидата на должность главы города номер 1.
Напомним, выборы назначены на 11 сентября.
Фото: Центризбирком Якутии
Источник: NeruInfo - https://t.me/neruinfo
#выборы#Глава города Нерюнгри идет на выборы#Нерюнгри#республика саха (якутия)#Центризбирком Якутии#ЦИК Якутии#Якутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.07.2022
0
70
18.07.2022
0
72
18.07.2022
0
119
18.07.2022
0
149
18.07.2022
0
347
18.07.2022
0
212
18.07.2022
0
148
18.07.2022
1
888
18.07.2022
0
209
18.07.2022
2
736
18.07.2022
0
153
18.07.2022
0
183
18.07.2022
0
792
18.07.2022
0
289
18.07.2022
0
178
18.07.2022
0
167
18.07.2022
0
348
18.07.2022
0
267
18.07.2022
0
963
18.07.2022
0
1108
18.07.2022
0
261
18.07.2022
0
346
18.07.2022
0
327
18.07.2022
0
944
18.07.2022
0
362
18.07.2022
0
602
18.07.2022
0
308
18.07.2022
0
1275
18.07.2022
0
294
18.07.2022
0
757
18.07.2022
0
545
18.07.2022
0
420
18.07.2022
0
1629
18.07.2022
0
342
18.07.2022
0
755
18.07.2022
0
600
18.07.2022
0
292
18.07.2022
0
304
18.07.2022
0
647
18.07.2022
0
228
18.07.2022
0
696
18.07.2022
0
441
18.07.2022
0
295
18.07.2022
0
223
18.07.2022
0
962
18.07.2022
0
1534
18.07.2022
0
472
18.07.2022
0
472
18.07.2022
1
2198
18.07.2022
0
657
18.07.2022
0
2616
18.07.2022
0
510
18.07.2022
0
613
17.07.2022
0
1939
17.07.2022
0
902
ТОП НОВОСТИ
13.07.2022
1
26997
12.07.2022
0
21870
15.07.2022
0
16972
13.07.2022
3
14371
12.07.2022
0
9210
12.07.2022
0
7341
17.07.2022
4
6905
12.07.2022
0
6073
Добавить комментарий