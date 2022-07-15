Зарегистрирован первый кандидат на должность главы Нюрбинского района

Сегодня вечером на своём заседании Нюрбинская ТИК зарегистрировала первого кандидата на должность главы муниципального района «Нюрбинский район» , выдвинутого партией «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Алексея Николаевича Тихонова . После проверки подписных листов и представленных документов 17 июля на комиссии будет рассмотрен вопрос о регистрации Александра Игнатьевича Иванова , субъект выдвижения — самовыдвижение . Также напомним , что заявил о своём выдвижении Афанасий Николаевич Иннокентьев , глава МО «Мархинский наслег» Нюрбинского района . Выдвижение кандидатов продолжается, сообщает тгк Центризбирком Якутии.

Фото: тгк Центризбирком Якутии Источник: тгк Центризбирком Якутии

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