Зарегистрирован первый кандидат на должность главы Алданского района

Председатель Алданской ИКМО Виктория МИЗИНА сообщила, что 5 марта 2022 года на досрочных выборах главы муниципального района «Алданский район», назначенных на 17 апреля 2022 года, зарегистрирован первый кандидат: ШЕСТОПАЛОВ Александр Викторович, 1968 г.р., образование — высшее, начальник ФКУ «Управление автомобильной магистрали Невер — Якутск Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Лена»), выдвинут МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5 марта сдали в Алданскую ИКМО документы на регистрацию еще три кандидата:

ШКУЛЕПО Константин Анатольевич, 1973 г.р. образование – высшее, руководитель Центрального межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Саха (Якутия), выдвинут ЯРО Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ в Республике Саха (Якутия).

СТЕЦОВ Игорь Владимирович, 1988 г.р., образование – высшее, исполнительный директор ООО «Золотодобывающая компания Резерв», депутат Алданского районного Совета депутатов РС (Я) IV созыва, выдвинут ЯРО ЛДПР.

ЕВДОКИМОВ Ярослав Олегович, 1992 г.р., образование – высшее, старший бармен ООО «Гранд Байкал», выдвинут РО в РС (Я) партии «Гражданская Платформа».