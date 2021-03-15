Зарегистрирован кандидат от СР на пост главы Нерюнгринского района

Андрей Викторович ЛЕГЧИЛО зарегистрировался кандидатом на должность главы Нерюнгринского района Сегодня, 15 марта 2021 года, Андрей Викторович ЛЕГЧИЛО зарегистрировался кандидатом на должность главы МО «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ». Нерюнгринская ТИК вручила удостоверение кандидата. Кандидата поздравил председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов СЕЛИН Валерий Викторович. БИОГРАФИЯ: Легчило Андрей Викторович Родился 21 апреля 1982 в городе Киселёвск Кемеровской области. Образование – высшее. 1. Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций, квалификация юрист по специальности «Юриспруденция», специализация гражданско-правовая, 2006 г. 2.Тихоокеанский государственный университет, квалификация инженер по организации и управлению на транспорте, специальность организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном), 2017 г. Опыт работы: 23.06.2000 – 10.09.2000 – кассир-инспектор в ООО «Диагностика». 22.07.2003 – 13.01.2006 – страховой агент в филиале ООО «Росгосстрах – Дальний Восток». 17.05.2006 – 23.09.2019 – Нерюнгринский городской суд РС(Я) на должностях: консультант суда (специалист 1 класса) (17.05.2006 – 14.11.2012), помощник судьи (советник юстиции 3 класса) (15.11.2012 – 23.09.2019). 24.09.2019 – по настоящее время – Муниципальное унитарное предприятие Муниципального образования «Нерюнгринский район «Переработчик» на должности юрисконсульт.

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