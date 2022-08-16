Политика
Зарегистрирован кандидат от ГП на выборах главы Мегино-Кангаласского улуса
Зарегистрирован кандидат выдвинутый ЯРО партии «Гражданская платформа» на выборах главы Мегино-Кангаласского улуса Евгений Шарин.
Якутское региональное отделение партии «Гражданская Платформа» выдвинуло кандидатом на должность главы Мегино-Кангаласского улуса РС(Я) педагога и общественника Евгения Шарина.
Евгений Шарин, 31 марта 1984 г.р. родился в с. Тюнгюлю, Мегино-Кангаласский района, работает в администрации поселка Нижний Бестях», документы в ТИК Мегино-Кангаласского улуса были поданы 27 Июля.
Евгений Шарин окончил Якутский педагогический колледж, увлекается спортом и растениеводством. Работал учителем английского языка, много лет проработал в Администрации Мегино-Кангалаского улуса, в т.ч. на руководящих должностях, где занимался социальными вопросами. Работал индивидуальным предпринимателем. В браке, воспитывает сына.
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