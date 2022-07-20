20.07.2022
18:13
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Политика
Зарегистрирован кандидат на выборы главы Хандыги
ИГНАТЬЕВ Николай Юрьевич, выдвинутый в порядке самовыдвижения, работающий главным специалистом по архитектуре и строительству ГП »Поселок Хандыга», зарегистрирован кандидатом на выборах главы городского поселения »Поселок Хандыга» Томпонского района. Удостоверение вручила заместитель председателя Томпонской ТИК Любовь Васильевна ВИНОКУРОВА, сообщает телеграм-канал ЦИК РС (Я).
Напомним, что выборы главы Хандыги пройдут 11 сентября.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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