20.07.2022
18:13
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Политика

Зарегистрирован кандидат на выборы главы Хандыги

ИГНАТЬЕВ Николай Юрьевич, выдвинутый в порядке самовыдвижения, работающий главным специалистом по архитектуре и строительству ГП »Поселок Хандыга», зарегистрирован кандидатом на выборах главы городского поселения »Поселок Хандыга» Томпонского района. Удостоверение вручила заместитель председателя Томпонской ТИК Любовь Васильевна ВИНОКУРОВА, сообщает телеграм-канал ЦИК РС (Я).

Напомним, что выборы главы Хандыги пройдут 11 сентября.  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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