18.07.2022
16:37
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Политика
Зарегистрирован кандидат на должность главы Мегино-Кангаласского улуса
18 июля 2022 года, Мегино-Кангаласская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на выборах главы МР «Мегино-Кангаласский улус» Потапова Семена Семеновича, выдвинутого местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Мегино-Кангаласском улусе, работающего первым заместителем главы МР «Мегино-Кангаласский улус».
Фото: Центризбирком Якутии
Источник: Центризбирком Якутии
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