Зараженная курица могла попасть в детские сады Алдана

Около 300 килограммов зараженной курицы могли попасть на кухни детских садов Алданского района, однако продукция была изъята госветнадзором, сообщает телеканал «Якутия 24».

«Информация поступила от наших коллег из Управления ветеринарии Санкт-Петербурга. Они сообщили, что на территорию Алданского района поступила продукция замороженного мяса птицы, в котором содержится патогенные микроорганизмы Listeria monocytogenes», — сообщили телеканалу «Якутия 24» в пресс-службе Департамента ветеринарии республики.

Всего в Якутию поступило более 500 килограмм тушек «Наша Птичка» произведенных в Тамбовской области. 280 килограмм могли попасть в дошкольные учреждения Алданского района.

«Предприниматель занимавшийся доставкой был поставлен в известность. Продукция изъята как из детских садов, так и из оборота торговых сетей», — отметили в ветеринарии.

В департаменте сообщили, что в отношении продукции обеспечено изолированное хранение, отобраны удвоенные пробы мяса птицы для проведения усиленного лабораторного контроля.

Фото Департамента ветеринарии Якутии