Коронавирус
Заражений в районах Якутии становится устрашаще много
На 07.10.2021 г. выявлено 235 новых случаев коронавирусной инфекции:
-г. Якутск – 127 случаев,
-Алданский район – 9 случаев,
-Мегино-Кангаласский, Чурапчинский районы по 8 случаев,
-Таттинский, Хангаласский районы по 7 случаев,
-Вилюйский, Мирнинский, Нерюнгринский, Сунтарский, Усть-Алданский районы по 6 случаев,
-Ленский, Олекминский районы по 5 случаев, -Кобяйский, Намский районы по 4 случая, -Верхнеколымский район — 3 случая,
-Амгинский, Верхневилюйский, Оймяконский, Среднеколымский, Томпонский, Усть Майский районы по 2 случая,
-Абыйский, Аллаиховский, Булунский, Горный, Жиганский, Эвено-Бытантайский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 6 188 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 501 656 тестов.
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