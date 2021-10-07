07.10.2021
11:16
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Коронавирус

Заражений в районах Якутии становится устрашаще много

На 07.10.2021 г. выявлено 235 новых случаев коронавирусной инфекции:

-г. Якутск – 127 случаев,

-Алданский район – 9 случаев,

-Мегино-Кангаласский, Чурапчинский районы по 8 случаев,

-Таттинский, Хангаласский районы по 7 случаев,

-Вилюйский, Мирнинский, Нерюнгринский, Сунтарский, Усть-Алданский районы по 6 случаев,

-Ленский, Олекминский районы по 5 случаев, -Кобяйский, Намский районы по 4 случая, -Верхнеколымский район — 3 случая,

-Амгинский, Верхневилюйский, Оймяконский, Среднеколымский, Томпонский, Усть Майский районы по 2 случая,

-Абыйский, Аллаиховский, Булунский, Горный, Жиганский, Эвено-Бытантайский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 6 188 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 501 656 тестов.

Фото: Sakhalife.ru
Источник: Оперативный штаб РС(Я)
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