Заработала презентованная сегодня якутская соцсеть Заметки

Новая якутская социальная сеть «Заметки» в ближайшее время может получить отдельное приложение. При этом оно станет платформой для взаимосвязи органов государственной власти и жителей республики. Об этом на презентации «Заметок» рассказал генеральный директор «Сахамедиа» Виктор Колесов, сообщает ЯСИА.

Виктор Колесов отметил, что социальную сеть «Заметки» удалось создать благодаря медиа-акселератору. Оттачивание проекта проходило до последних дней, сейчас программа полностью работает.

На платформе уже зарегистрировались пользователи, среди которых и министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолий Семенов.

«И государственным органам власти эта соцсеть будет полезна, недаром мы пригласили всех, кто отвечает за связь с общественностью и СМИ. Некоторые площадки пропали, а теперь появилась новая», — отметил Виктор Колесов. Генеральный директор «Сахамедиа» сообщил, что в ближайшее время планируется запустить отдельное приложение «Заметки», которое можно установить на смартфон.

А в якутском Телеграме сегодня обсуждали, что презентованный сайт «Заметки» атаковали из-за рубежа. Проработав несколько часов, сайт упал и оказался временно недоступен. По информации от хостинга, все дело в ддос-атаках из-за рубежа: «При этом атаки именно на «Заметки», остальные сайты на этом хостинге живы». Сейчас сайт работает.

В целом, пользователи отнеслись к инновации скептически. «Это проект по сути государственный, а значит будет сильно ограничен рамками как цензуры, так и самоцензуры», — сообщает эксперт Sakhaday. Напомним, что расходы по созданию «Заметок» составили 3,5 млн рублей, сообщает тгк Yakutsk News