Заработал проект «Блоги Якутии»

Проект «Блоги Якутии» заработал в Национальной библиотеке Якутии

Главная библиотека Якутии запускает на своем официальном сайте проект «Блоги Якутии», нацеленный на популяризацию чтения, знаний об истории и культуре региона и поддержку творческого потенциала жителей Якутии.

«Блоги Якутии» — интернет-журнал об истории, культуре и событиях Якутии. Создают его приглашенные авторы – блогеры, журналисты, историки, искусствоведы, культурологи, библиотекари, общественники, а также учреждения культуры. Стать автором, также комментировать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Все публикации проходят предварительнуюмодерацию» – сообщают организаторы.

Блоги доступны по адресу https://blogi.nlrs.ru/, в данное время около 10 авторов уже разместили свои публикации, соответствующие тематике блога.

Самостоятельную регистрацию на сайте Национальной библиотеки РС (Я) можно пройти по адресу: https://e.nlrs.ru/register.

Консультации по услугам библиотеки можно получить на сайте в режиме чата https://nlrs.ru/ и по номеру кол-центра: 8 (4112) 45-58-55