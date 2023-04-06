06.04.2023
11:40
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Якутск

Заработал «Колл-центр» для потребителей Водоканала

Водоканал запустил в работу автоматизированную информационную систему телефонного обслуживания.

Теперь потребители могут по номеру телефона 507-248 передать показания приборов учета, узнать дату истечения срока поверки приборов учета, узнать сумму задолженности, способы оплаты, вызвать инспектора или узнать статус ранее оставленной заявки, узнать действующие тарифы по услуге АО «Водоканал», сообщить об аварийных ситуациях.

С внедрением «Колл-центра» абонентам не нужно будет ожидать очереди для соединения со специалистом, а самостоятельно через робота-оператора решить свои вопросы.

Свои предложения по улучшению сервиса можете направлять на электронную почту 507248@vodokanal-ykt.ru.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Водоканал»

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