Запылали леса Якутии: Особый противопожарный режим в 3 районах

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Республики Саха (Якутия) действует 14 природных пожаров на территории Верхневилюйского, Намского, Таттинского, Нюрбинского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Хангаласского и Чурапчинского районов. Общая площадь пройденной огнем с момента обнаружения составляет 204, 5 га. Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона.

На тушение лесных пожаров привлекалось 359 человек и 37 единиц техники. За сутки было задействовано 12 патрульно-контрольных групп, в количестве 29 человек. По результатам работы патрульно-контрольных групп, составлено 3 протокола об административном правонарушении. В целях профилактики на территории Татинского, Томпонского и Оймяконского районов введен Особый противопожарный режим.

«За сутки количество пожаров увеличилось на 5 очагов на общей площади 86,9 гектара, локализовано 2 природных пожара, в том числе 1 крупный пожар на общей площади 59 гектара на территории Чурапчинского района. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).