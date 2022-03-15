Запуск вертолетных перевозок в северные поселки Якутии

Резидент АЗРФ запускает вертолетные перевозки продуктов, техники и оборудования в труднодоступные районы Якутии

Резидент Арктической зоны РФ, многофункциональная компания «Лидер», специализирующаяся на перевозке грузов воздушным транспортом, получила от Росавиации сертификат эксплуатанта. Основными направлениями полетов авиакомпании станут северные поселки Якутии, которые испытывают трудности с транспортной доступностью. Аэропорт базирования предприятия расположен в поселке Тикси Булунского района.

«Парк воздушных судов предприятия состоит из девяти вертолетов Ми-8Т. Первые коммерческие полеты запланированы на апрель 2022 года. Согласно расчетам, основными клиентами нашей компании станут расположенные в арктических районах предприятия и компании, испытывающие постоянную необходимость в организации срочных грузоперевозок – это могут быть продукты питания, товары народного потребления, техника и оборудование», – поделился директор МФК «Лидер» Максим Слепцов.

В 2021 году по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), авиапредприятию присвоен статус резидента Арктической зоны РФ. Объем частных инвестиций в проект составляет более 100 млн рублей, 19 человек получат работу. Предусмотренные режимом АЗРФ налоговые льготы, пониженные тарифы страховых взносов и другие административные преференции позволят компании поддерживать оптимальную ценовую политику. В свою очередь, деятельность МФК «Лидер» окажет положительное влияние на развитие сферы транспортных услуг на Крайнем Севере.

Сегодня в Якутии обладателями статуса резидента АЗРФ являются 8 предприятий, деятельность которых связана с научными исследованиями, добычей полезных ископаемых, предоставлением услуг в сфере транспорта и энергетики. Их общий инвестиционный портфель составляет 1,2 млрд рублей, полная реализация всех проектов позволит трудоустроить порядка 230 человек.

«Режим АЗРФ направлен не только на привлечение крупных инвестиционных проектов, но и на создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса. Требований для претендентов на статус резидента АЗРФ немного – это должно быть новое предприятие с объемом капитальных вложений от 1 млн рублей. Бизнес не должен иметь задолженностей по налогам и сборам, находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства», – рассказала заместитель директора по вопросам Арктики ООО «Индустриальный парк «Кангалассы» (дочернее общество КРДВ) Александра Пахомова.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в настоящее время резидентами Арктической зоны РФ являются 353 предприятия и индивидуальных предпринимателя. Объем планируемых инвестиций в проекты составляет 371,5 млрд рублей, более 15тыс. человек будут трудоустроены. Процесс получения статуса резидента АЗРФ максимально упрощен, подать заявку можно на портале Arctic Russia.