Запуск и строительство новых объектов – на контроле руководства ЛОРПа

29 ноября генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов провёл выездное совещание на Жатайском судоремонтном заводе по вопросам строительства плановых объектов, судоремонтных работ и подготовки флота к предстоящей навигации. Вместе с исполнительным директором пароходства Сергеем Емельяновым и директором ЖСРЗ Александром Азаровым, руководителями профильных управление и служб, подрядных организаций были осмотрены – новое здание ремонтно-механического цеха и строительная площадка будущего судокорпусного цеха.

Руководство пароходства посетило ремонтно-механический цех общей площадью 1 284 кв.метров, хозяйственный блок РМЦ общей площадью 519 кв.метров. В начале ноября текущего года все станки и оборудование ремонтно-механического цеха были полностью перевезены в новое здание цеха. Работники цеха произвели пуско-наладочные работы. Строители завершили бетонирование площадок под станки и оборудование. В новом здании запущены все необходимые бытовые помещения – раздевалка, душевая и санузел. В помещении нового цеха тепло, также по распоряжению генерального директора С.А.Ларионова будет установлено дополнительное освещение над станками.

По информации директора Жатайского судоремзавода Александра Азарова, в цехе производятся финальные работы по бетонированию полов цеха, к понедельнику 4 декабря новый РМЦ заработает в полном объеме. На заводе проводится плановое обновление станочного парка. В новом цехе запущены в работу два токарно-винторезных станка, также дополнительно здесь будет работать новая плазморезная установка. В коллективе РМЦ работают 30 специалистов-судоремонтников. После ввода нового объекта в строй – специалисты РМЦ приступят к основной своей задаче – выполнению ремонтных работ движительно-рулевых комплексов (ДРК), которые с открытием зимников поступят со всех подразделений пароходства – от Осетрово до Белой Горы, а также механизмов, оборудования судов и барж.

Участники выездного совещания ознакомились с ходом строительных работ объекта «Судокорпусный цех с помещениями ремонта ДВС», общей площадью 1 306 кв.метров. Было отмечено, что строительство объектов инфраструктуры ЖСРЗ идёт согласно плана, необходимо не снижать темпов работы, начинается зимний период, за который заводчанам предстоит произвести судоремонтные работы 2022-2023 годов и своевременно выпустить флот в предстоящую навигацию.