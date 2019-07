View this post on Instagram

@manzoniykt 🌿ЗАПУСК ЭКОМАРАФОНА🌿 . Мы — за сохранение нашей природы! В последнее время тенденция загрязнения экологии набирает большие масштабы, и это реально становится вселенским бедствием. Именно поэтому, мы, не желая оставаться в стороне, запускаем ЭКОМАРАФОН, посвященный ответам на вопрос — ЧТО Я СДЕЛАЛ ДЛЯ ПРИРОДЫ?🍀 . Условия участия очень простые: 🍀 Вы просто должны выложить пост о любом шаге навстречу в отношении нашей любимой матушки-природы, отметив @manzoniykt, и хэштэг #манзониэко, и стать участником ЭКОМАРАФОНА. 🍀Фото или видео, может содержать — уборку леса или территорий, разделение мусора, использование в быту исключительно экологически чистых материалов, не разлагающихся тысячелетиями. . Наш коллектив @basconiykt и @manzoniykt под этой эгидой выехали в лес, и собрали 14 мешков мусора🙌 Хотим, чтобы это стало доброй традицией навстречу НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ🌍🍀 . Мы приглашаем поддержать наш призыв СТАТЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ВСЕХ! . Поэтому отмечаем всех наших партнеров и друзей, чтобы и дальше передали эстафетную палочку другим командам, и просто всем неравнодушным к проблемам экологии, людям, и СТАЛИ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ВСЕХ!🙌 @traktor_ykt @stylemarket_ykt @skazka_baby_ykt @sakhatea @sakhalife.ru @krasota__yakutia @voice_sakha . Только совместными усилиями мы сохраним НАШУ ПЛАНЕТУ ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ🌎🙌💚 . Результаты всех участников будут отмечены в городском парке, 20 июля, в 16 часов. А особенно активным будут вручены экоманзоники — несколько пар летней обуви и сумка из коллекции Manzoni eco🍀, изготовленные из экологически чистых материалов, уже ждут своих владельцев. Присоединяйтесь! . Участвуйте в экомарафоне командами, семьями, в одиночку, ведь вклад экологию нашей планеты🌍 каждого может быть посилен🙌🌎