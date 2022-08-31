Запущен Telegram- бот для пассажиров — «ЖДЯ Бот»

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» запустила информационный Telegram-бот. С его помощью пассажиры могут узнать расписание движения поездов, вагонов беспересадочного сообщения и трансфера пассажиров по маршруту Якутск – ж.д. вокзал Нижний Бестях, где и как можно купить проездные документы на поезд и посадочный талон на трансфер, стоимость проезда по основным направлениям, правила перевозки пассажиров, телефоны и режим работы билетных касс, а также получить ответы на часто задаваемые вопросы и другое.

Для получения информации необходимо зайти в мессенджер Telegram и ввести в поисковой строке название бота — ЖДЯ Бот или @rwyakutia_bot, далее нажать клавишу «Старт» и выбрать в Меню интересующий блок информации.

Ссылка на ЖДЯ Бот имеется также в описании официального Telegram-канала АК «Железные дороги Якутии» @rwyakutia.

Процесс поиска информации с помощью ЖДЯ Бота занимает несколько секунд.

Если пользователь не сможет получить интересующую информацию с помощью ЖДЯ Бота, то он сможет направить свой вопрос специалисту на указанный в разделе «Часто задаваемые вопросы» электронный адрес.

Сервис может обрабатывать неограниченное количество запросов одновременно и круглосуточно.

Чтобы быть в курсе новостей Акционерной компании «Железные дороги Якутии» подписывайтесь на наш Telegram-канал @rwyakutia по ссылке https://t.me/rwyakutia