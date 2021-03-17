Запущен самый крупный проект по якутсковедению

Централизованная библиотечная система Якутска запустила портал «Мой Якутск». Портал создан с целью объединить все материалы и ресурсы о городе, имеющие историческую ценность: летопись улиц и памятников, сведения о знаменитых исторических личностях, быт населения и многое другое.

На портале собраны истории и факты о городе, его жителях, информация о значимых мероприятиях и событиях. Здесь можно найти газетные статьи, например, о визите в Якутии бывшего председателя правительства России Дмитрия Медведева в апреле 2013 года, хоккеиста Владислава Третьяка, бывшего министра культуры Владимира Мединского, исторический материал о наводнениях в центре города, заметки об археологических находках на городской территории, статьи о политссыльных.

К порталу привязан ресурс izi.travel, где размещены аудиогиды о значимых местах Якутска, музеях, театрах, самой длинной улице, известных рисунках на фасаде зданий и малоизвестных граффити, истории Залога, Сайсар и пригородов Якутска.