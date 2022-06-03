Запущен обновленный Региональный портал медицинских услуг
Об обновленном Региональном портале медицинских услуг
С целью повышения эффективности функционирования системы здравоохранения на всех уровнях и создания условий для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении РС (Я)», Якутским республиканским медицинским информационно-аналитическим центром запущен обновленный Региональный портал медицинских услуг.
На данный момент к порталу подключены следующие медицинские организации:
1. ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3»
2. ГАУ РС(Я) «Хангаласская ЦРБ»
3. ГБУ РС(Я) «Якутская городская больница №2»
4. ГАУ РС(Я) «Медицинский центр г. Якутска»
5. ГАУ РС(Я) «Якутский специализированный стоматологический центр»
6. ГАУ РС(Я) «Поликлиника №1»
7. ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский кожно-венерологический диспансер»
8. ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница № 3».
Для получения услуг необходимо зарегистрироваться на портале https://er14.ru/. Персональные данные пользователей находятся под надежной защитой, так как все резиденты авторизуются в ЕСИА (Госуслуги). Для регистрации требуется ввести личные данные, фактический адрес и полис, данные для идентификации.
Перечень услуг, доступный на портале в настоящее время:
1. Запись на плановый прием к врачу по месту жительства. Пользователи могут получить консультацию дерматолога, офтальмолога, стоматолога-хирурга, терапевта, травматолога-ортопеда, хирурга и других специалистов;
2. Вызов участкового врача на дом;
3. Запись на вакцинацию;
4. Запись на диспансеризацию.
В разделе «Расписание работы врачей» пользователи портала могут найти информацию о наличии врачей-специалистов в медицинских организациях, режиме их работы и расписании приемов. Просмотр расписания работы врачей доступны по гиперссылке с Ф.И.О. врача. Для просмотра информации об участке и враче, всех адресов, которые обслуживаются участком, необходимо перейти по гиперссылке с номером участка.
Также на портале стала доступна функция «Поиска участка прикрепления». Необходимо ввести названия населенного пункта, улицы и номер дома. В списке отобразится перечень всех участков и врачей на них работающих, обслуживающих указанный адрес. Отображается информация только по тем участкам, где работают врачи, к которым доступна запись через интернет.
Для удобства данные по оказанным медицинским услугам сохраняются в электронной медицинской карте пациента (история посещений, данные о больничных листах, назначенном лечении, результаты исследований и др.)
+7 (999) 174-67-82
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