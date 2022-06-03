Об обновленном Региональном портале медицинских услуг

С целью повышения эффективности функционирования системы здравоохранения на всех уровнях и создания условий для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении РС (Я)», Якутским республиканским медицинским информационно-аналитическим центром запущен обновленный Региональный портал медицинских услуг.

На данный момент к порталу подключены следующие медицинские организации:

1. ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3»

2. ГАУ РС(Я) «Хангаласская ЦРБ»

3. ГБУ РС(Я) «Якутская городская больница №2»

4. ГАУ РС(Я) «Медицинский центр г. Якутска»

5. ГАУ РС(Я) «Якутский специализированный стоматологический центр»

6. ГАУ РС(Я) «Поликлиника №1»

7. ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский кожно-венерологический диспансер»

8. ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница № 3».

Для получения услуг необходимо зарегистрироваться на портале https://er14.ru/. Персональные данные пользователей находятся под надежной защитой, так как все резиденты авторизуются в ЕСИА (Госуслуги). Для регистрации требуется ввести личные данные, фактический адрес и полис, данные для идентификации.

Перечень услуг, доступный на портале в настоящее время:

1. Запись на плановый прием к врачу по месту жительства. Пользователи могут получить консультацию дерматолога, офтальмолога, стоматолога-хирурга, терапевта, травматолога-ортопеда, хирурга и других специалистов;

2. Вызов участкового врача на дом;

3. Запись на вакцинацию;

4. Запись на диспансеризацию.

В разделе «Расписание работы врачей» пользователи портала могут найти информацию о наличии врачей-специалистов в медицинских организациях, режиме их работы и расписании приемов. Просмотр расписания работы врачей доступны по гиперссылке с Ф.И.О. врача. Для просмотра информации об участке и враче, всех адресов, которые обслуживаются участком, необходимо перейти по гиперссылке с номером участка.

Также на портале стала доступна функция «Поиска участка прикрепления». Необходимо ввести названия населенного пункта, улицы и номер дома. В списке отобразится перечень всех участков и врачей на них работающих, обслуживающих указанный адрес. Отображается информация только по тем участкам, где работают врачи, к которым доступна запись через интернет.

Для удобства данные по оказанным медицинским услугам сохраняются в электронной медицинской карте пациента (история посещений, данные о больничных листах, назначенном лечении, результаты исследований и др.)