Ипотека от застройщиков с околонулевой ставкой попадет под запрет ЦБ

Центробанк обеспокоен новым видом ипотеки от застройщика, когда ставку предлагают почти нулевую ставку. Об этом сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы 15 ноября, сообщает Парламентская газета.

Рост ипотеки в этом году составил около 12 процентов, несмотря на резкие изменения геополитического фона, которые заставляют людей отложить решения о покупке квартиры. Выдача таких кредитов снизилась в марте, но сейчас ситуация опять выправляется, отметила председатель ЦБ. При этом некоторые моменты в жилищном строительстве уже сейчас вызывают обеспокоенность регулятора.

Речь идет об ипотеке от застройщика, когда ставку предлагают якобы даже нулевую. «Но при этом наш анализ показывает, что стоимость квартиры по таким продуктам завышается на 20-30 процентов. Часто переплата из-за повышения стоимости квартиры оказывается даже больше, чем снижение процентов по кредиту, а продать эту квартиру на вторичном рынке за те же деньги уже не получится», — отметила Набиуллина.

Защитить заемщиков от таких рисков Банк России планирует с помощью специальных мер, которые могут вступить в силу уже в начале 2023 года, указала глава Центробанка.

В то же время регулятор выступает за введение постоянно действующего механизма кредитных каникул для более широкого круга заемщиков, в том числе по ипотеке и потребзаймам. Такой законопроект разработал Банк России.

«Считаем, что кредитные каникулы очень важны и полезны. В момент, который по-настоящему сложный для человека, у него будет возможность сосредоточиться на решении своих острых проблем и не отвлекать ресурсы на выплаты по кредитам», — объяснила Набиуллина.

Она отметила, что подавляющее большинство заемщиков, которые пользуются этим механизмом, преодолевают эти трудности и возвращаются в график платежей.



