Запретили заковывать в наручники женщин и детей

«Министерством внутренних дел Российской Федерации по результатам прошедшего 7 декабря Заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека дополнительно изучена практика применения в отдельных территориальных органах МВД России средства ограничения подвижности «Ажур».

Средство ограничения подвижности «Ажур» — вид наручников, которые могут использоваться в качестве кандалов, либо являться комбинацией сдерживающего устройства — то есть наручниками, соединенными цепью с кандалами.

В настоящее время ведомственные нормативные акты предусматривают дифференцированный подход к использованию специальных средств, в том числе в зависимости от степени общественной опасности конвоируемых лиц.

В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства «Ажур» руководством МВД России направлено в территориальные органы ведомства указание с детальным разъяснением установленных требований. В частности, запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.