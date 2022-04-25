25.04.2022
09:59
148

Происшествия

Запрет регистрационных действий побудил должника оплатить штрафы ГИБДД

Житель Намского улуса оплатил 67 штрафов ГИБДД, чтобы снять запрет регистрационных действий.
В Намском районном отделении судебных приставов возбуждено 67 исполнительных производств в отношении гр. Б. о взыскании административных штрафов ГИБДД на общую сумму 55 тысяч рублей, большинство из которых назначены за превышение скорости.
В рамках сводного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете регистрационных действий на автомобиль Toyota Estima, принадлежащий на праве собственности должнику.
Для оформления сделки купли-продажи автотранспортного средства он оплатил задолженность в размере 55 тысяч рублей.

Источник: Пресс-служба УФССП по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх