25.04.2022
09:59
148
Происшествия
Запрет регистрационных действий побудил должника оплатить штрафы ГИБДД
Житель Намского улуса оплатил 67 штрафов ГИБДД, чтобы снять запрет регистрационных действий.
В Намском районном отделении судебных приставов возбуждено 67 исполнительных производств в отношении гр. Б. о взыскании административных штрафов ГИБДД на общую сумму 55 тысяч рублей, большинство из которых назначены за превышение скорости.
В рамках сводного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете регистрационных действий на автомобиль Toyota Estima, принадлежащий на праве собственности должнику.
Для оформления сделки купли-продажи автотранспортного средства он оплатил задолженность в размере 55 тысяч рублей.
Источник: Пресс-служба УФССП по Республике Саха (Якутия)
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