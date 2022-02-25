Запрет приставов на регистрационные действия с авто: что делать?

Как снять ошибочный запрет регистрационных действий, не посещая службу судебных приставов?

В соответствии с действующим законодательством помимо судебных приставов запрет на проведение регистрационных действий может быть наложен судами, таможенными и иными органами.

Для того чтобы узнать, каким органом наложен запрет, необходимо запросить в госавтоинспекции документ под названием «Карточка АМТС, находящегося под ограничением».

В случае, если в строке «Кем наложено ограничение», указано должностное лицо Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия), а в строке «Основание наложения ограничения» указан номер исполнительного производства, собственнику транспортного средства, который не является должником по указанному исполнительному производству, следует написать заявление с помощью сервиса «Интернет-приемная ФССП России» на сайте r14.fssprus.ru. К заявлению необходимо приложить выданную в ГИБДД карточку, копии свидетельства о регистрации, паспорта транспортного средства и договора купли-продажи.

В соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» заявление, поступившее в службу судебных приставов, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.

Судебным приставом-исполнителем проводится проверка и, в случае подтверждения ошибочного наложения запрета, в ГИБДД направляется постановление о снятии запрета на регистрационные действия в отношении транспортного средства. Следует отметить, что обмен постановлениями осуществляется в электронном виде.

По словам Ольги Ивановны Алексеевой, ведущего судебного пристава отделения по исполнению постановлений налоговых органов и взысканию административных штрафов по г. Якутску,«такие ситуации возникают, когда в рамках исполнительного производства судебный пристав направляет запросы в регистрирующие органы. На основании полученных ответов о том, что данное транспортное средство принадлежит должнику, выносится постановление о запрете регистрационных действий».

Что делать, если договор купли-продажи оформлен после наложения запрета?

В случаях, когда должником по исполнительному производству является предыдущий владелец, потребовать погасить задолженность. В соответствии со ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации при существенном нарушении договора другой стороной он может быть расторгнут по решению суда. Обратиться в суд с исковым заявлением о снятии запрета, представив доказательства добросовестностисделки.

Как проверить автомобиль перед покупкой?

Для проверки следует перейти на официальный интернет-сервис Госавтоинспекции «http://www.gibdd.ru/check/auto/», где необходимо указать VIN код автотранспортного средства и заполнить соответствующее поле. Далее необходимо перейти в поле «Проверка наличия ограничений» и нажать на «запросить проверку».