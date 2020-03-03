Запрет на строительство на приаэродромной территории не коснется существующих участков и домов

В Управлении архитектуры и градостроительства при главе республики обсудили проект приаэродромной территории. Представители аэропорта «Якутск», минстроя и управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я), службы госзаказчика региона озвучили на совещании основные позиции проекта, согласованного с мэрией города.

На совещании обсудили проект приаэродромной территории в Якутске в части установления границ седьмой подзоны, основываясь на величине норматива эквивалентного уровня звука для получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения на территории аэропорта «Якутск».

Ранее в СМИ сообщалось о создании проекта таких территорий, который может наложить запрет на строительство жилых и социальных объектов в нескольких кварталах города. Цель проекта заключается в обеспечении не только безопасности полетов, но и исключении негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду.

Однако на совещании информацию опровергли, объяснив, что диапазон гораздо меньше, и в прошлом году проект прошел согласование с Окружной администрацией города.

В соответствии с федеральным законом о приаэродромной территории и санитарно-защитной зоне, ограничения «седьмой зоны» не применяются в отношении тех земельных участков и объектов, права на которые у жителей или юрлиц возникли до дня вступления в силу этого закона — 1 июля 2017 года.