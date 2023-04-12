Запрет испытаний ядерного оружия: Вклад якутских космофизиков

Вклад якутских космофизиков в принятие «Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой»

30 июня 1962 с космодрома Капустин Яр был запущен Космос-6 — советский малый военный научно-исследовательский спутник серии космических аппаратов «Космос».

Рис. 1 Космос-6

На нем была установлена аппаратура для отработки систем противоракетной и противокосмической обороны, в том числе прибор КС-4, созданный в ИКФИА под руководством и при непосредственным участии кандидата физико-атематических наук Ю.Г. Шафера и инженера А.В Ярыгина.

Рис. 2 Прибор КС-4

9 июля 1962 года США с помощью ракеты «Тор» запустили ядерную боеголовку с зарядом W49, мощностью 1,44 мегатонны, которая была приведена в действие на высоте 400 километров над атоллом Джонстон в Тихом океане.

Практически полное отсутствие воздуха на высоте 400 км воспрепятствовало образованию привычного ядерного гриба. Однако при высотном ядерном взрыве наблюдались другие эффекты. На Гавайях на расстоянии 1500 километров от эпицентра взрыва под воздействием электромагнитного импульса вышли из строя три сотни уличных фонарей, телевизоры, радиоприёмники и другая электроника. В этом регионе в небе более семи минут можно было наблюдать зарево. Его видели и засняли на плёнку с островов Самоа, расположенных в 3200 километрах от эпицентра.

Взрыв повлиял и на космические аппараты. Три американских спутника (к ним относятся известные TRAAC и Transit 4B) были сразу выведены из строя электромагнитным импульсом. Как показал прибор КС-4, заряженные частицы, появившиеся в результате взрыва, были захвачены магнитосферой Земли, в результате чего их концентрация в радиационном поясе Земли увеличилась на 2—3 порядка. Воздействие радиационного пояса привело к очень быстрой деградации солнечных батарей и электроники ещё у семи спутников. В общей сложности взрыв вывел из строя треть космических аппаратов, находившихся на низких орбитах в момент взрыва.

Эти событияспособствовали скорейшему подписанию Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой (также известного как Московский договор). Сторонами договора, подписанного 5 августа 1963 года в Москве, явились СССР, США и Великобритания. В настоящее время круг участников Договора расширился до 131 государства.

Важно отметить, что экспериментальные данные прибора КС-4, полученные сотрудниками ИКФИА, послужили одной из основных баз и ключевых факторов для обоснования запрета ядерных испытаний в космическом пространстве. Дело в том, что прибор состоял из двух датчиков – ионизационной камеры и счетчика Гейгера, и это дало уникальную техническую возможность различить радиацию, возникшую в результате ядерного взрыва, от фона природной радиации.

В дальнейшем сотрудники Института космофизических исследований и аэрономии как имеющие авторитет в создании аппаратуры для измерения радиации многократно привлекались для работ по укреплению обороноспособности страны и участвовали в выполнении программ Военно-промышленной комиссии при президиуме Совета Министров СССР таких как «Абдомен», «Абдомен-СО», «Горизонт», «Канопус», «Канопус-85» и «Электризация». В рамках которых проводились испытания новейших аэрокосмических систем.