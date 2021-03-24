24.03.2021
12:15
64
Якутия
Запрещено движение по трассам «Сангар» и «Кобяй»
В связи с ухудшением погодных условий временно запрещено движение по автомобильным дорогам «Сангар» и «Кобяй».
Проезд закрыт по автодорогам Сангар — Ситте — Батамай — Булус на участке км 0+000 — км 152+780 в Кобяйском и Намском районах, а также Асыма — Бясь-Кюель — Кобяй — Сангар с подъездом к аэропорту на участке км 193+282 — км 215+940, км 215+940 — км 296+190 в Кобяйском улусе.
Согласно приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)», подрядным дорожным организациям ООО ГК «Уйгу-Быйан» и ООО «ТрансСтройСаха необходимо на въездах к автозимникам установить информационные щиты, дорожные знаки «Въезд запрещен» и организовать круглосуточное дежурство.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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