Запрещено движение по автодорогам «Сангар» и «Кобяй»

В связи с ухудшением погодных условий временно запрещено движение по автомобильным дорогам «Сангар» и «Кобяй». Проезд закрыт по автодорогам Сангар — Ситте — Батамай — Булус на участке км 0+000 — км 94+800, км 94+800 — км 152+780 в Кобяйском и Намском районах, а также Асыма — Бясь-Кюель — Кобяй — Сангар с подъездом к аэропорту на участке км 193+282 — км 215+940, км 215+940 — км 296+190 в Кобяйском улусе. Согласно приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)», подрядной дорожной организацией ООО ГК «Уйгу-Быйан»на въездах к автозимникам организовано круглосуточное дежурство.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Управление автодорог РС(Я)

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