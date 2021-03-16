16.03.2021
14:42
67
Общество
Запрещено движение по автодорогам «Сангар» и «Кобяй»
В связи с ухудшением погодных условий временно запрещено движение по автомобильным дорогам «Сангар» и «Кобяй».
Проезд закрыт по автодорогам Сангар — Ситте — Батамай — Булус на участке км 0+000 — км 94+800, км 94+800 — км 152+780 в Кобяйском и Намском районах, а также Асыма — Бясь-Кюель — Кобяй — Сангар с подъездом к аэропорту на участке км 193+282 — км 215+940, км 215+940 — км 296+190 в Кобяйском улусе.
Согласно приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)», подрядной дорожной организацией ООО ГК «Уйгу-Быйан»на въездах к автозимникам организовано круглосуточное дежурство.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Управление автодорог РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
16.03.2021
63
16.03.2021
194
16.03.2021
214
16.03.2021
317
16.03.2021
145
16.03.2021
199
16.03.2021
294
16.03.2021
160
16.03.2021
149
16.03.2021
162
16.03.2021
176
16.03.2021
169
16.03.2021
1003
16.03.2021
1346
16.03.2021
189
16.03.2021
119
16.03.2021
153
16.03.2021
176
16.03.2021
415
16.03.2021
224
16.03.2021
761
16.03.2021
637
16.03.2021
1283
16.03.2021
2056
15.03.2021
426
15.03.2021
278
15.03.2021
2303
15.03.2021
313
15.03.2021
552
15.03.2021
1059
15.03.2021
267
15.03.2021
376
15.03.2021
346
15.03.2021
257
15.03.2021
461
15.03.2021
615
15.03.2021
245
15.03.2021
263
15.03.2021
1565
15.03.2021
228
15.03.2021
306
15.03.2021
278
15.03.2021
381
15.03.2021
423
15.03.2021
2179
15.03.2021
869
15.03.2021
304
15.03.2021
1272
15.03.2021
281
15.03.2021
1360
15.03.2021
303
15.03.2021
303
15.03.2021
305
15.03.2021
718
15.03.2021
321
15.03.2021
387
15.03.2021
592
15.03.2021
2660
15.03.2021
641
ТОП НОВОСТИ
13.03.2021
6225
13.03.2021
6146
13.03.2021
5998
14.03.2021
5860
12.03.2021
5264
12.03.2021
5116
13.03.2021
4161
14.03.2021
3789
14.03.2021
3308
12.03.2021
3125