Запрещенную «синтетику» через интернет-магазин сбывали в Якутии

Вынесен приговор по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Прокуратура Республики Саха (Якутия) поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере).

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимый вступил в состав организованной группы в качестве закладчика наркотических средств.

Впоследствии он, действуя в составе организованной группы, получив данные о месте хранения, забрал из тайника на территории Хангаласского района около 1 кг. наркотического средства типа «спайс». По прибытию в г. Якутск им предпринята попытка сбыть наркотики путем оборудования тайников с закладками. Вместе с тем преступление подсудимым до конца не доведено в связи с его задержанием сотрудниками полиции, наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 8 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

В отношении поставщиков наркотических средств, действовавших в сети Интернет, уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется отдельно.