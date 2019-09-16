Заповедники Якутии отмечают полувековой юбилей

50 лет тому назад в Якутии были созданы первые особо охраняемые природные территории (ООПТ): заказники «Харыйалах» в Горном районе и «Джероно» в Орджоникидзевском, ныне Хангаласском районе. Создание этих особо охраняемых природных территорий (ООПТ) считается отправной точкой для будущего развития заповедного дела в республике.

В связи с этим, в этом году с сентября и до конца года запланированы ряд мероприятий, посвященных 50-летию создания первых ООПТ, что является началом развития заповедного дела в Якутии и 25-летию республиканской системы ООПТ. Для нашей республики эти события имеют огромное историческое значение в становлении и развитии охраняемых природных территорий, за которыми кроется колоссальный ежедневный труд работников ООПТ по поддержанию, развитию и функционированию созданной годами современной заповедной системы ООПТ Якутии.

С 13 по 14 сентября в Хангаласском улусе прошли мероприятия, посвященные 50-летию особо охраняемой природной территории — ресурсного резервата «Джероно». В них приняли участие министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев, заместитель министра Яков Заровняев, директор ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ РС(Я)» Яков Сивцев, замглавы администрации Хангаласского улуса Николай Федоров, а также коллективы и ветераны Хангаласской инспекции государственного экологического надзора и госинспекторов Дирекции биоресурсов и ООПТ в Хангаласском улусе.

Торжественная часть прошла в здании администрации муниципального образования, где выступили руководители минэкологии республики, администрации улуса, общественность. В портретном зале администрации Хангаласского улуса прошла презентация книги, выпущенной в честь юбилея «Джероно» и прошло вручение наград министром Сахамином Милановичем сотрудникам инспекции, госинспекторам Дирекции биоресурсов и ООПТ, а также ветеранам заповедного дела улуса. На кордоне «Муора» ресурсного резервата прошла фотовыставка общественного инспектора охраны природы Сергея Землянского и торжественная установка памятного «СЭРГЭ», изготовленного мастером-художником Петром Федоровым.

Сегодня госинспекторы Джероно достойно несут свою миссию в сфере охраны окружающей среды, благодаря которой функционирует ООПТ, проводятся работы по сохранению и обогащению биоразнообразия, государственному мониторингу численности охотничьих ресурсов и среды их обитания, биотехнические мероприятия.