Заповедники Якутии и Китая обсудили вопросы сохранения популяции стерха

Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоялось мероприятие в рамках Меморандума о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству между Национальным парком «Кыталык» и Национальным природным заповедником «Озеро Поянг» (КНР).

В мероприятии приняли участие руководитель Национального парка «Кыталык» Саргылана Михайлова, научные сотрудники, представители населенных пунктов вдоль пролетного пути стерха в Якутии их Аллаиховского, Томпонского районов, в том числе, волонтеры, образовательные учреждения.

Модератором встречи выступила к.б.н, ведущий научный сотрудник НП «Кыталык» Мария Владимирцева.

С приветственной речью к участникам сегодняшней встречи обратился директор Национального природного заповедника «Озеро Поянг» Xu Zhiwen. Он представил результаты мониторинга на территориях зимовки стерха и отметил эффективность совместных усилий в сохранении этого редкого вида птиц.

В свою очередь, Мария Владимирцева отметила, что успешность гнездоввния в Якутии в 2021 году оценивается как высокая. “Обнаружено 53 стерха, включая 9 молодых птиц и 22 пары на гнездовых участках. Сегодня популяция стерха составляет около 5000 особей”, — добавила она.

Также в мероприятии приняли участие вице-президент Международного фонда охраны журавлей Спайк Миллингтон, лидеры Лесного Бюро Цзянси, ГБУ РС(Я) “ДБР, ООПТ и ПП”.

Необходимо отметить, что Дирекция биологических ресурсов, ООПТ и природных парков Якутии и Международный фонд охраны журавлей (МФОЖ) ведет давнее сотрудничество по охранению восточной популяции белого журавля.

Директор ГБУ РС(Я) «ДБР, ООПТ и ПП» Яков Сивцев передал приветствие участникам встречи от имени и.о. министра экологии, приропользования и лесного хозяйства республики Евгения Перфильева с пожеланиями дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Яков Семенович отметил, что прошло уже более 20-ти лет со времени посещения делегации Якутии провинции Цзянси Национального природного заповедника “Озеро Поянг”. “С особой теплотой я вспоминаю коллег с Китайской народной республики, которые любезно предоставили нам возможность ознакомиться с системой охраны и мониторинга численности стерхов, и по итогам данного визита было принято поистине судьбоносное решение о повышении статуса республиканских охраняемых территорий до федерального — в 2019 году создан Национальный парк “Кыталык”, — подчеркнул он.

Кроме этого, он добавил, что Республика Саха (Якутия) сохранила государственный природный заказник республиканского значения “Кыталык”, он находится ближе к среднему течению реки Индигирка, также повысила статус охраняемых территорий в местах пролетных путей стерхов. Охрана территорий — это один из самых действенных методов охраны стерха. Вместе с тем, экологическое просвещение позволяет создать самый прочный фундамент сохранения редких видов птиц.

“Наша совместная задача – это вырастить мудрое будущее поколение, осознающее глобальную значимость территорий, которые в дальнейшем будут иметь очень большое значение для сохранения редких видов птиц. И мы стараемся, работаем для этого вместе с вами. Позвольте выразить слова глубокой признательности жителям провинции Цзянси, работникам природного заповеднига “Озеро Поянг” за инициативу нашего мероприятия и желаем всем дальнейшего полодотворного сотрудничества, ведь озеро Поянг является домом стерхов, а Якутия – место, где рождаются наши стерхи“, — отметил важность сотрудничества Яков Сивцев.