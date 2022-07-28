Заповедная Якутия в лицах

Владимир Стрекаловский — хранитель заповедного уголка Момского района.

Владимир Петрович Стрекаловский уже более 20 лет беззаветно трудится в Природном парке «Момский». Он человек, который об особенностях своей профессии рассказывает с неподдельным восторгом и с особой преданностью к делу. Как и у большинства наших коллег, любовь и уважение к родной природе и ее обитателям, возродились еще в раннем детстве. «Природа – мой храм и источник энергии» — признается мастер заповедного дела.

Владимир Стрекаловский родился в поселке Дюпся Усть-Алданского района. В 60-е годы его родители переехали в Момский район и решили остаться там навсегда. С тех пор Владимир Петрович называет Мому своей родиной. Наш герой начал свою трудовую деятельность с должности оленевода. После шести лет оленеводческой деятельности, он поехал в Хабаровский край отдавать долг перед Родиной. По приезду в Мому, он успел поработать в разных отраслях: в производственном отделе Совхоз, электромонтером и даже мастером обувного дела.

«Природа меня всегда волнует: здесь трепет веток, шорох листьев и привычное спокойствие. Так было всегда, сколько себя помню», — начинает свой рассказ Владимир Петрович.

Когда, в 2001 году остро встал вопрос развития туризма в Природном парке «Момский», его пригласили на работу как опытного специалиста в этой отрасли и человека, который знает уникальную природу Момского района как свои пять пальцев, хорошо ориентируется в горной местности. Владимир Петрович один из немногих в республике, кто обучался в школе гида-проводника, получив удостоверение инструктора-проводника четвертой категории сложности (пешеходный и водный туризм).

«Свою первую группу туристов я помню очень хорошо, это были иностранцы, которые пожелали сплавляться по реке Мома. Сплав прошел легко и интересно, он стал незабываемым для всех нас, ведь природа Момы никого не оставит равнодушным. С тех пор я и занимаюсь организацией туризма в Природном парке «Момский», — вспоминает он.

Наш герой автор нескольких туристических маршрутов на территории Природного парка «Момский». Помимо туристической деятельности, Владимир Петрович проводит на территории парка мероприятия по зимнему маршрутному учету диких животных и биотехнии. К биотехническим мероприятиям он привлекает школьников, учит их правильно проводить подкормку животных, остро нуждающихся в помощи в зимнее время.

На вопрос «Что больше всего нравится в работе?», он коротко ответил: «Работа с детьми». «В них я вижу наше будущее, мы должны с малых лет прививать любовь к родной земле, научить заботиться о животных. Для детей я готов рассказывать об уникальной природе нашего края без конца, передавать свои знания и опыт, проводить походы, знакомить с природой и изучать ее. Наши походы со школьниками проходили все 10 лет. Дети подают много идей, им всегда есть с чем делиться, они — мой источник вдохновения. Интересно наблюдать, когда ребята слышат слово «поход», сразу загораются глаза. Во время походов мы с ними изучаем природу и пишем проекты, приучаемся к бережному отношению к окружающей нас среде. В экологическом образовании у нас нет методики обучения, к такому выводу я пришел за годы работы с детьми. Поэтому я решил разработать методические материалы в виде познавательных буклетов. Затем моя идея переросла в книгу «Заполярная Мома. По страницам Красной книги РС(Я)». Эта книга стала своего рода путешествием по удивительным местам Момского района, мы рассказали о богатом мире нашей природы, в том числе читатели познают со страниц этого издания о Краснокнижных видах Якутии. Также отдельную главу я посвятил турмаршрутам ПП «Момский». Для многих детей книга «Заполярная Мома» стала открытием – они познали непознанный мир природы родного края», — рассказывает он.

Книга «Заполярная Мома», по признанию земляков, получилась интересной и познавательной. В честь 100-летия создания ЯАССР вышло в свет всего 100 экземпляров этой книги. После завершения работы над ее созданием, у Владимира Стрекаловского зародилась новая идея – выпустить серию подобной литературы о Среднеколымском, Верхнеколымском и Оймяконском районах.

Он много мечтает, а мечтам свойственно сбываться. И он, и мы, верим в это. Наш герой признался, что мечтал восстановить колымскую популяцию лося. Несколько лет назад на территории Ресурсного резервата «Эселях» заработал проект Владимира Стрекаловского по увеличению популяции лося. Он отметил, что в реализации его проекта помогли коллеги Григорьев Владимир Афанасьевич и Сивцев Яков Семенович. И теперь смело можно сказать, что Владимиру Петровичу удалось спасти популяцию колымского лося от неминуемого исчезновения. Поголовье лося в РР «Эселях» сейчас оценивается в 1500-2000 особей.

А теперь Владимир Стрекаловский задался целью приостановить миграцию южной популяции лося. «Представители общин обратились ко мне с проблемой миграции лосей в Хабаровский край. Я обучил их как правильно проводить биотехнические мероприятия. Мы планируем в местах концентрации этих животных установить солонцы, заготовить веники и развесить их, также нужно приобрести соль. Чтобы провести биотехнические мероприятия, нужны средства, которых в данный момент у нас нет, надеюсь, что удастся найти спонсоров», — делится он.

Также Владимир Петрович поделился, что свободное время он посвящает Ресурсному резервату «Эселях», называя его своим хобби. Не жалея своего времени и даже личных средств, он проводит там биотехнические мероприятия, приумножает поголовье лося, установил мемориальную доску, посвященную образованию Эселяхского и Улахан-Чистайского национальных наслегов. «Мома – родина моих детей, всецело душу и время посвятил ей, хоть и родился в Усть-Алданском районе», — говорит госинспектор.

Владимир Петрович человек инициативный и с очень активной позицией по жизни, он не ограничивается работой в парке, его энергии хватает принимать участие в общественной жизни района, так при его непосредственном участии было организовано 90-летие со дня образования Момского района и 60-летие соединения Эселяхского и Улахан-Чистайского национальных наслегов, а параллельно он провел 25-й юбилейный день рождения Природного парка «Момский». Кроме того, в свои 62 года он сдал первый спортивный разряд. Даже сейчас, когда исполнилось 68 лет, Владимир Стрекаловский не перестает проводить пешие походы, преодолевая большие расстояния, горы и реки. Он большой патриот северной природы, хранитель заповедного уголка Момского района, человек, который по призванию души стал путеводителем в уникальный мир Природного парка «Момский».