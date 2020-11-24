Запомните! Сотрудники банков не …

Сотрудники банков не просят назвать CVV-код с оборота банковской карты, это делают только мошенники!

52-летняя жительница Алданского района Якутии пополнила список жертв лжесотрудников банка. Ей позвонили с номера, начинающегося с кода «+7 495», представились сотрудниками банка и сообщили о совершении мошеннических действий по её счету. Специалисты сказали, что для пресечения незаконных действий, ей нужно назвать реквизиты карты и трехзначный CVC-код с оборота карты. Лжесотрудники были убедительны, поэтому растерянная женщина сообщила все требуемые данные. Через некоторое время они перезвонили и поинтересовались, имеются ли у неё карты других банков. Женщина ответила утвердительно, тогда её попросили назвать реквизиты и этой карты, что она и сделала. Но после разговора у неё возникло подозрение, что она общалась с мошенниками. Потерпевшая перезвонила на «горячие линии» своих банков, где выяснила, что с первой карты у неё похищено 4 200 рублей, а с кредитной карты — 78 000 рублей.

Уважаемые жители республики! При поступлении звонка от незнакомца, представившегося сотрудником банка, необходимо прекратить общение и перезвонить в банк по номеру «горячей линии», указанному на карте.