Запомните! Сотрудники банков не …
Сотрудники банков не просят назвать CVV-код с оборота банковской карты, это делают только мошенники!
52-летняя жительница Алданского района Якутии пополнила список жертв лжесотрудников банка. Ей позвонили с номера, начинающегося с кода «+7 495», представились сотрудниками банка и сообщили о совершении мошеннических действий по её счету. Специалисты сказали, что для пресечения незаконных действий, ей нужно назвать реквизиты карты и трехзначный CVC-код с оборота карты. Лжесотрудники были убедительны, поэтому растерянная женщина сообщила все требуемые данные. Через некоторое время они перезвонили и поинтересовались, имеются ли у неё карты других банков. Женщина ответила утвердительно, тогда её попросили назвать реквизиты и этой карты, что она и сделала. Но после разговора у неё возникло подозрение, что она общалась с мошенниками. Потерпевшая перезвонила на «горячие линии» своих банков, где выяснила, что с первой карты у неё похищено 4 200 рублей, а с кредитной карты — 78 000 рублей.
Уважаемые жители республики! При поступлении звонка от незнакомца, представившегося сотрудником банка, необходимо прекратить общение и перезвонить в банк по номеру «горячей линии», указанному на карте.
Помните, что сотрудник банка не станет требовать сообщить ему реквизиты вашей банковской карты, а также CVV/CVC-код и одноразовый код из смс-сообщений. Храните в тайне конфиденциальные данные и никому их не разглашайте. Соблюдение таких несложных правил поможет вам сохранить свои деньги.
+7 (999) 174-67-82