Запланированы «зеленые рейсы» в северные районы Якутии

В поселок Таймылыр Булунского района дополнительно будет завезено 4,2 тонны продуктов питания, а в ряд населённых пунктов арктических улусов будут осуществлены «зелёные» рейсы. Об этом 10 декабря заявил первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.

Как сообщил первый вице-премьер, в целом во все северные и арктические районы продукты питания планово завезены Якутопторгом и «Туймаада-Агроснаб».

По данным Министерства сельского хозяйства республики в посёлок Таймылыр Булунского улуса было завезено 39,5 тонн социально значимых продовольственных товаров, чего должно было хватить до установления автозимников.

Однако в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции мобильность граждан упала– в летний период население не выехало в отпуска, осенью студенты не поехали на места учёбы и остались в Таймылыре. В итоге в силу объективных причин потребление товаров выросло.

Поэтому принято решение завезти дополнительно 4,2 тонны продуктов в посёлок Таймылыр.

«Кроме того, по поручению главы республики Айсена Николаева выполним «зелёные» рейсы перед Новым годом, чтобы завезти расширенный перечень в ряд населённых пунктов: в Таймылыр, Найба, Намы Булунского района, Нычалах и Оленегорск Аллаиховского улуса, Усун-Кюель Верхнеколымского района, в ряд посёлков Верхоянского района, Андрюшкино и Походск Нижнеколымского района, Юкагир, Хайыр и Тумат Усть-Янского улуса», – добавил Колодезников.

На эти цели, по данным первого вице-премьера, из резервного фонда правительства Якутии выделено 25 млн рублей.

«Ориентировочно до конца этого месяца завезём 77 тонн расширенного ассортимента – фрукты, овощи, молочную продукцию и колбасные изделия», – резюмировал Алексей Колодезников.