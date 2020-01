Записки из больничных палат…

Кто-то из мудрых сказал, что чем старше становлюсь, тем больше у меня друзей среди врачей.

Стрессы и наше здоровье

Про стрессы не говорит и не пишет в наше время только ленивый. Простая истина заключается в том, что жизни без стрессов не бывает, причем, и положительных, и отрицательных. На самом деле наша жизнь состоит из этих факторов. Стрессы сопровождают нас по всей нашей жизни: радости и огорчения – спутники жизни. На все это наш организм реагирует по- своему. В молодом возрасте разные эмоции переносятся нами легко, без последствий для организма, мы как-то справляемся с разного рода стрессами и плывем по течению жизни. С годами, когда мы мудреем, и одновременно с этим состояние нашего здоровья не улучшается, а наоборот, ухудшается практически у всех, для нас все становится проблемным: как без ущерба для здоровья пережить радость и как не сломаться при большом горе.

В этом году мы в семье пережили большое горе. Наша сестра, живущая в Москве последние годы, летом решила приехать в гости навестить родину и нас, родных. Она на самом деле почти каждое лето приезжала к нам в гости. Обычно останавливалась в моей семье, и в этот раз тоже жила у меня на даче. Ей, выжившей от 2 раков, посвятившей служению медицине более 50 лет жизни, работая врачом, было 82 года. Красивая, большая модница, всегда рассудительная, жизнерадостная она умирать не собиралась. Несмотря на то, что оба раза она вырвалась из лап коварной болезни, несмотря на свои годы, наша сестра чувствовала себя почти здоровой. За неделю до печальных событий она успешно выступала на очередной встрече выживших от рака и собиралась еще раз дать друзьям по несчастью психологические консультации, как пережить этот сложнейший период жизни. Так вот, однажды теплым солнечным вечером, приехав из города после рабочего дня, мы с Катей обнаружили ее без признаков жизни на диванчике, где она удобно устроившись, прикрывшись пледом как бы мирно спит. Она уже была мертвая. Читатель может себе представить, какой шок мы получили при виде бездыханного окоченевшего тела дорогого человека – столичного гостя. Для всей нашей большой семьи это был страшный стресс. Прошли 9 траурных дней в мрачных хлопотах: приезд родных из Москвы, визиты ее друзей, подруг, коллег по прошлой работе. Как дальше прошли несколько дней моей жизни, я не помню. Оказывается, дочь меня госпитализировала в инсультное отделение, где я лежала в реанимации. (Из выписки больного я знаю, что это было неврологическое отделение для больных с ОНМК РСЦ РБ 2 – Центр экстренной медицинской помощи). Там доктора все сделали для предотвращения у меня инсульта, своевременно проведя все манипуляции типа МРТ, КТ, ЭКГ, всевозможные анализы и манипуляции, несмотря на то, что была пятница и конец не только рабочего дня, но и рабочей недели. Придя в себя дня через 3 после госпитализации, я увидела вокруг себя очень тяжелых больных, которых буквально с того света вытаскивали наши доктора. Предельно внимательно, с большим знанием дела и умением за очень тяжелыми больными ухаживали молодые ребята и девочки, наверно, санитары, при этом они все были предельно терпеливы, и чувствовалось огромное сочувствие и желание помочь беспомощным пациентам. Эта картина на меня произвела сильное впечатление. Слава богу, я там долго не задержалась, перед выпиской, правда, у меня почему-то одна нога сильно отекла, у меня единственный вопрос к себе был, почему не обе ноги, почему только одна нога отекает. Увидев удручающую картину с тяжелыми больными, я не стала никому жаловаться насчет отека ноги, чтобы не мешать докторам спасать тяжелых пациентов, которых сразил инсульт и которые были совершенно беспомощные. Мои вопросы мелкие, подумаешь, нога отекла. Не болит же…

Давление…

При выписке я также обнаружила, что у меня стало «скакать» кровяное давление, которое было в норме вот уже 15 полных лет. Вот этот факт меня начал немного беспокоить. С этим вопросом относительно кровяного давления я обратилась к докторам в клинике «Аврора». На приеме я как бы невзначай сказала, что почему-то моя одна нога отекает, кроме того болит ступня ноги так, что ночами мне не дает спать, хотя в жизни ноги мои никогда не болели. Невролог направила меня на УЗИ и рентген нижних конечностей, после чего — на прием к сосудистому хирургу и ортопеду. Оказывается, все эти процедуры можно делать без мучительного ожидания, длительного околачивания по длинным коридорам клиники в поисках нужной информации. Меня это на самом деле восхитило: все легко и быстро. Хоть в нашей стране очень много недовольных людей, ворчащих, брызгающих слюной, ругая организацию здравоохранения, все-таки я хочу отметить, что наша жизнь, реалии нашей жизни все-таки меняются, причем, меняются к лучшему. Доктора быстро определили мой диагноз: плоскостопие поперечное, тромбоз подколенной вены левой ноги. Ах, вот оно что, вот почему отекала только одна нога, где засел этот тромб. Конечно, за свою долгую жизнь я наслышана страшных историй о том, что у кого-то оторвался тромб, и он, бедолага, молниеносно умер, не успев даже вскрикнув и т.д. Жить захотелось сразу. Не умерла от рака, теперь что, умирать из-за тромба??? Прочитала много литературы про тромбы, чем тромбы чреваты, поняла, что они смертельно опасны. Начала усиленно лечить тромб, разжижать кровь, принимать все медикаменты, которые мне были прописаны, купила чулки компрессионные, стельки от поперечного плоскостопия, домашние тапочки и то для плоскостопия. Кстати, эти все гаджеты (говоря современным языком) все сразу стали мне помогать, оказывается, весьма эффективны. Но кровяное давление меня не радовало.

Медцентр

Позвонила давнему другу Николаю Васильевичу Лугинову, который был в курсе всех бед, постигших нашу большую семью этим летом, пожаловалась ему на свое здоровье. Стараясь быть не очень назойливой, напомнила ему, что 15 лет назад они с Татьяной Юрьевной Томской меня спасли от гипертонии, очень удачно подобрав для меня подходящий препарат, и все годы я не знала горя с гипертонией. Николай Васильевич, с присущей ему деликатностью и вниманием, терпеливо выслушал мой сумбурный рассказ, похоже, что он понял, что я на самом деле нуждаюсь во внимательном отношении, и мы с ним договорились о моей госпитализации в наш медцентр в сентябре. Время летело быстро в моем постоянном страхе от тромба. Мое богатое воображение рисовало мне картину, в которой в городе мои знакомые передавали друг другу: «Представляешь, Капиталина Капитоновна умерла, у нее оторвался тромб». Это в лучшем случае. А если мой тромб оторвется, но не насмерть?! Если кончится инсультом, не дай бог? Что тогда? Эти невеселые мысли меня преследовали и здорово подгоняли: расписание приема назначенных препаратов соблюдалось со всей строгостью и щепетильностью.

Наступил сентябрь. Время госпитализации в Национальный центр медицины, в народе – медцентр. Меня положили в отделение кардиологии, благо, Татьяна Юрьевна только что вышла из отпуска.

До этого последние 10 лет я думала, что в нашей стране люди чаще всего умирают от онкологии, мне казалось, что кроме онкологии страшных болезней в природе нет. Удивлялась, почему на первое место ставят сердечно-сосудистые болезни. Стала общаться с друзьями, родными, бывшими коллегами по работе относительно состояния их здоровья. Оказывается, почти все они страдают от болезней сердца и от высокого кровяного давления. Я пишу простыми словами, чтобы быть понятней. У кого-то при высоком давлении не могут подобрать препарат, у кого-то аритмия, у кого-то в голове какая-то аневризма, но такая, что операция противопоказана, у кого-то инфаркт, а то и два, а стенокардия имеется почти у всех моих сверстников. В общем, если из 10 моих подруг 3 умерли от рака, то остальные 6 страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, 1 – от болезни ЖКТ. Ужас!!! Теперь я поняла, что, несомненно, надо быстрее вводить кардиологический центр, оснащенный современным оборудованием, надо обучить специалистов, надо спасать людей, ведь так много страдающих от этой болезни.

В общем, я опять попала по настоящему в хорошие надежные руки: к Татьяне Юрьевне Томской — заведующей кардиологическим отделением. Не преминула напомнить Татьяне Юрьевне, что она меня уже спасала 15 лет назад. О, она помнит меня. Меня это вдохновило, придало уверенности, что мне помогут. Внимательно с большим терпением выслушав мой сбивчивый рассказ про смерть любимой сестры на диванчике на даче, в последующем про потерю памяти, про мой тромб и плоскостопие, которое мне не давало спать ночами, Татьяна Юрьевна передала меня на попечение Аллы Анатольевны Федоровой. Алла Анатольевна — опытный прекрасный врач кардиологического отделения РБ1-НЦМ. Она, оказывается, тоже помнит, как меня вытаскивали из лап гипертонии 15 лет назад. Честно скажу, что все это — память моих докторов, слова сочувствия и доброе отношение, их неподдельное желание мне помочь — сразу придали мне сил и веры. Человеку много ли надо, особенно когда очень трудно. Одно ласковое слово и добрый взгляд, и уже наступает облегчение. Со мной так и случилось. Пока лежу в стационаре, Алла Анатольевна наряду с испытаниями новых препаратов от моего скачущего давления предложила мне обследовать также мой отсутствующий желудок, чтобы «убить сразу двух зайцев», дескать, что зря время терять. Надо отметить, что в медцентре все манипуляции делаются очень оперативно, быстро, здесь на самом деле время зря не теряешь. Это говорит об эффективной организации работы всей системы. Успевай только идти по длинным, кажется, бесконечным коридорам медцентра за медсестричкой, которая несет твою историю болезни в очередной кабинет для медицинских обследований. Долго в ожидании приема также не сидишь, все здесь налажено, все доктора заняты, никто ни на что не отвлекается, как будто только тебя там ждут в каждом кабинете. Мне это понравилось. Ладно, со мной все было хорошо до определенного момента. Бац! На ФГДС доктор эндоскопист увидел язвы на моем пищеводе. Я знаю, что все беды начинаются от язв. Они могут озлокачествиться. Конечно, моя доктор – кардиолог получила еще одну мою проблему. Я теперь понимаю, что назначенный ранее летом препарат, который боролся с моим тромбом, в качестве побочного эффекта вызывает появление язвы желудка, а желудка нет, значит, где появиться язве? Конечно, на пищеводе. Усиленно начинается лечение язвы, однако, со временем Татьяна Юрьевна решает меня перевести в отделение терапии для лечения моей язвы.

Меня передают в добрые руки Веры Николаевны Пестеревой – заведующей терапевтическим отделением РБ2-НЦМ. Надо отметить, что в терапевтическом отделении медцентра я до этого никогда не лежала, поэтому там никого не знала. Надо сказать, что в этом отделении мне понравился весь персонал, здесь какая-то особая дисциплина персонала, чувствуется какая-то особая стать. Хоть в кардиологии, хоть в терапии работает, в основном, молодежь, медсестры все молодые и красивые, врачи высокопрофессиональные, серьезные и добрые. Это главное качество врача – быть добрым. Этому – быть добрым — не учат ни в каких университетах, с этим качеством человек рождается. Доброта она или есть, или ее нет, если ее не было, то ее никогда и не будет. Врачи в медцентре добрые – главная характеристика.

Хеликобактер пилори

В отделении терапии мне продолжили лечение, кое-что скорректировали, добавили, но лечение было интенсивным. Давление практически стабилизовалось, таблетки, слава Богу, помогают. Меня этот факт особенно радовал, значит, мне подобран соответствующий препарат. Для меня, моего сознания это – великое дело, ради чего легла сюда на стационарное лечение, занимаю койку. Теперь про хеликобактер. Это – бактерия, обитающая в желудке и двенадцатиперстной кишке и вызывающая повреждение и воспаление этих органов человека, является одной из наиболее частых инфекций человека. В России ею инфицировано до 80 процентов взрослого населения, короче, из 10 человек – 8 носители этой бяки. Об этой бактерии я много слышала, но к себе его никогда не примеряла. У меня был рак желудка, и этого было более чем достаточно. Но моя молоденькая доктор в отделении терапии Дарья Васильевна Копылова с настойчивостью отправила меня на проверку наличия этой бяки в моем организме. Мне даже стало интересно. С утра натощак я пошла на анализ. До меня в очереди были девочки примерно 10-11 лет, они вышли с диагнозом об имеющемся у них хеликобактере. Моя очередь была с одной дамой, потому что заходить в кабинет на анализ надо по двое. Все делается довольно просто: надо подуть в трубку, нам обьяснили, что делать и что не делать, и скоро моя трубочка почернела. Этот факт говорит о том, что я напичкана хеликобактером. Короче, ко всем моим бедам прибавилась еще одна. Я подумала и пришла к заключению, что, несомненно, мы все носители этой бактерии в желудке. Что делать? Начала изучать, что это такое. В общем, ничего хорошего, надо его выводить и для этого надо принимать агрессивные антибиотики в течение 2 недель. Причина довольно банальна: несоблюдение правил личной гигиены каждым человеком. Если посмотреть на себя, это есть в каждом доме, в каждой семье. Например, в каждой семье, допустим, на столе стоит ваза с вареньем. Туда, в эту вазу, каждый член семьи и присутствующие гости лезут со своей ложкой, которая у всех побывала во рту. А что у нас во рту? У нас во рту у многих гнилые зубы (кариес), гнойная ангина, еще этот хеликобактер. Наша ложка, побывав в нашем рту, подносится в общую вазу с вареньем, внося в эту вазу все болезни, какие есть во рту каждого: кариес, ангину, хеликобактер.

Последние годы у меня болезненное восприятие, когда в гостях или дома кто-то лезет в общую вазу с вареньем или салатом с ложкой изо рта. Если это увижу, я уже не притрагиваюсь ни к варенью, ни к салату. Также приучила всех своих близких и друзей. Перед началом трапезы громко обьявляю: «Это – общая чистая ложка для варенья (салата), пользуемся только ею, не лезем в вазу со своей ложкой». Обычно все весело отвечают мне: мы знаем!

Дело в том, что 15 лет назад наш зять, чужеземец, был глубоко от души возмущен, увидев, что я одной и той же ложкой неоднократно беру пробу с супа, который варился на плите. Он вскрикнул тогда: «You should know, it is impossible! Это нельзя делать!». Теперь всем моим близким понятна исконная причина моей аккуратности при снятии пробы при готовке супа или при чае с вареньем. Буду рада, если кто-то возьмет на вооружение мой этот рассказ. На самом деле так. Вопрос личной гигиена, вопрос здоровья…

Время к выписке

Я отвлеклась от темы. Наступило время выписки. Назначили повторную манипуляцию в ФГДС. Конечно, все знают, кто сталкивался, это – неприятная процедура. Но когда доктора-эндоскописты — высокопрофессиональные опытные специалисты, это не так уж страшно. Они умеют отвлечь внимание перепуганного насмерть пациента от рвотного рефлекса, как бы наступает момент равного консультирования. Мне понравилось, что доктор подробно рассказывает, что именно сейчас будут делать, успокаивает и обьясняет, как себя вести, ассистент рядом чуть ли не поглаживает тебя по головке, что тоже действует положительно и успокаивающе на пациента. На контрольное «глотание кишки», как в народе называют эту процедуру, я попала к Анне Георгиевне Садовниковой , которая работает в медцентре с первого дня открытия, дочери моих соседей по Чайковке Степановых, с папой которой Георгием Николаевичем в годы тотального дефицита наш папа ночевал у костра в зимнюю стужу в очереди за мясом на улице около магазина на Чехова. Анечка стала взрослой дамой, врачом-эндоскопистом, является Ветераном труда (как мне сказала ее мама, Тамара Ильнична). опытная, уверенная, спокойная. Я сразу подумала, что она мне не причинит лишних страданий. Так и вышло. В конце процедуры она мне сообщила: «Тетя Капа, ваши язвы эпителизировались!». Я своим скудным старческим умом поняла, что язвы на пищеводе зажили, что у меня все хорошо. А что еще надо больному слабому человеку кроме этой хорошей новости! Спасибо тебе, Анечка, за хорошую новость, за твое участие и поддержку!

После выписки, я держала в руках целые фолианты рекомендаций, как лечиться, что принимать, вообще, как жить дальше.

На самом деле, за это время в медцентре кардиологи подобрали мне препарат для нормализации давления, и давление на самом деле стало как раньше нормальным, в пределах 110/60-120/70. Отлично! Выяснили, почему меня мучили ночные боли в ступне – поперечное плоскостопие. Все имеющиеся в обиходе гаджеты от плоскостопия помогают реально, всего лишь нужно их купить и носить, как рекомендуют инструкции. Причина отека одной ноги также стала известна: тромб пристеночный, не флотирующий. Предупрежден, значит, вооружен: разжижаю кровь, вычитала много литературы, какие продукты полезны и какие вредны при этой беде, постоянно ношу чулки, мажу мазью область тромба. Очень боюсь фразы: оторвался тромб и человек умер. На самом деле они, тромбы, смертельно опасны. Самое страшное то, что мы не знаем про их существование в нашем организме, поэтому не принимаем никаких мер для помощи себе. Здесь надо всем насторожиться. Теперь я всем своим близким и друзьям советую сделать УЗИ нижних конечностей и выяснить, сидит там тромб или нет. Язва пищевода зажила, буду делать контрольный ФГДС еще раз. С язвой буду настороже. Остается мой хеликобактер. Надо взяться на него. Также изучила много материала относительно него. Теперь даже стала думать: не он ли, хеликобактер, стал первопричиной моей онкологии?

После транзиторно-ишемической атаки у меня сильно пострадала память. Невролог мне сказал: «В этот раз пронесло, но не думайте, что так повезет Вам всегда. Не надо сидеть и ждать, когда ударит еще. Надо работать над собой. Надо заниматься здоровьем, чтобы жить полноценной жизнью». Несомненно, он прав. Занимаюсь тренировкой памяти. Конечно, то, что не помню, никогда не вспомню, но ясно одно – надо работать.

На днях судьба меня свела с сосудистым хирургом Федосеевой Александрой Корниловной. Я хотела уточниться с состоянием моего тромба. Нынче мне так везет на врачей, не перестаю радоваться. Александра Корниловна всю жизнь простояла в операционной медцентра со скальпелем в руках. Опытная, высокопрофессиональная, начитанная, продвинутая, много знающая, она сообщила мне радостную весть: по результатам повторного УЗИ нижних конечностей и по остальным обьективным показателям мой тромб, которого я так боялась, рассосался! Александра Корниловна поздравила меня и сказала, что меня здорово подремонтировали в медцентре, что в совокупности все проведенное лечение сыграло свою роль! Ура!!!

Плацебо

Однако после выписки домой давление мое оставляло желать лучшего. Дома я продолжала принимать препарат, рекомендованный в кардиологии, где мое давление было как у космонавта. Моя дочь купила в аптеке эти рекомендованные кардиологами таблетки, которые я принимала щепетильно аккуратно по утрам. Но как ни измерю кровяное давление, показатели 180/80. В чем дело? Неужели не сработал препарат? Неудобно звонить Татьяне Юрьевне и Николаю Васильевичу. Что же мне делать? Однажды утром заходит ко мне наш зять Пит, спрашивает про мое здоровье, я отвечаю, что сегодня утром мое давление было 176/78. Его ответ: «Ты очень близка к инсульту». Я чуть в обморок не упала. И он продолжает: « В России, к сожалению, очень много плацебо, подделок. Наверно, ты стала жертвой плацебо. Надо попробовать принимать оригинал препарата, а не российский аналог». Сказано – сделано. Начинаю принимать оригинал от производителя, и через день мое давление равно 120/65. Еще одна российская беда! Плацебо или, по простому говоря, подделанные препараты! Значит, мы все можем в лучшем случае погибнуть, в худшем – стать инвалидами в результате приема российских аналогов. Ужас! А наше правительство сокращает ввоз оригинальных препаратов из заграницы, предлагает поддержать отечественного товаропроизводителя и принимать отечественный аналог, где (я недавно вычитала) из 4 миллионов таблеток 1,7 миллионов – подделка! Как такое возможно! Значит, в /Якутске гуляют таблетки – плацебо! И мы их принимаем! Будьте осторожны! Хотя как будешь осторожной, в аптеке купишь какой-нибудь препарат чуть ли не по цене самолета, и начинаешь его принимать, если он не помогает, мы начинаем ругать врачей, что ничего не знают, не умеют лечить…

Многое меняется

К сожалению, в годы разгула демократии и вседозволенности мы привыкли ругать наше здравоохранение, как и образование, науку, культуру… Это почти вошло в привычку россиян. Конечно, местами есть за что ругать, особенно за последние годы. Какие-то вечные неудачные реформы, изменения, сокращения, коррупция, взятки… Медицина – не оазис в пустыне. Она живет и существует в тех реалиях, какие есть в обществе, в стране, в государственном устройстве. Несомненно, не всегда во власти врача исцелить больного, как сказал кто-то из мудрейших. За последние 9 лет из-за своего состояния здоровья я стала завсегдатаем медицинских учреждений. Поэтому у меня есть свои наблюдения и свои умозаключения.

Все-таки мы, наше общество не стоим на месте. Мы как-то развиваемся. Произошла полная смена руководящих кадров, пришла новая смена молодых, прагматичных и амбициозных управленцев. Если вспомнить онкологический диспансер 10-летней давности и сравнить с сегодняшней картиной, это – земля и небо. Сейчас по онкологии на месте в Якутске, никуда не выезжая за пределы города и даже страны, можно сделать операции любой сложности, наши доктора ничем не хуже московских. Оснащенность также весьма хорошая, приобретено очень дорогое современное оборудование, которое спасает пациентов в радиологическом отделении онкологического диспансера. Специалисты там работают с огромным энтузиазмом, с желанием помочь и спасти каждого. Об онкодиспансере и онкологах я еще буду писать. К этой теме мы вернемся в последующем. Что касается докторов нашего медцентра, тоже хочется сказать много добрых слов. За короткое время мне же реально помогли! Врачи внимательные, ДОБРЫЕ, профессиональные, они готовы помочь каждому в любое время дня и ночи, это все я испытала на себе! Добрые слова хочется сказать и о «скорой». Помню, когда вызвали «скорую» на дачу, найдя окоченевшую сестру без признаков жизни, так она, медицинская помощь, прибыла за 7 минут. Я видела, как бежали по тротуару нашего дачного дворика доктора «скорой», чтобы, может быть, успеть помочь нам! Они действовали очень быстро и профессионально в попытках оживить сестру. Теперь я знаю, что врачи «скорой» умеют делать все для оживления умирающего и оказания помощи в разных тяжелых случаях! Многое из того дня я помню плохо, но запомнила одно: они — просто молодцы!

Спасибо моим докторам! В первую очередь, Лугинову Николаю Васильевичу – генеральному директору РБ1-НЦМ, отличнику здравоохранения РС (Я) и РФ, кандидату медицинских наук, отзывчивому, скромному, добрейшему, ответственному за свои слова и поступки врачу и человеку, с которым меня судьба сводит в самые драматические моменты в моей жизни и жизни нашей семьи. Неврологам из РБ2 – Центра экстренной медицинской помощи, которые меня привели в чувство после транзиторно-ишемической атаки с элементами глобальной амнезии (поименно и даже визуально их никого не помню, к сожалению), моим врачам — кардиологам из медцентра, заведующей кардиологическим отделением РБ1-НЦМ, руководителю Регионального сосудистого центра, главному внештатному кардиологу нашего Министерства здравоохранения, заслуженному врачу РС (Я), отличнику здравоохранения РФ, кандидату медицинских наук Татьяне Юрьевне Томской и отличнику здравоохранения РФ Алле Анатольевне Федоровой, которые уже второй раз меня вытаскивают из сложившейся трудной ситуации. Подобранный ими препарат работает! Безмерно благодарна заслуженному врачу РС (Я), отличнику здравоохранения РФ Пестеревой Вере Николаевне и ее коллективу за доброе отношение, реальную помощь, профессиональные советы, внимание и заботу. Я чувствовала себя весьма комфортно в этом отделении. Благодарна сосудистому хирургу высшей категории, отличнику здравоохранения РС (Я) Федосеевой Александре Корниловне, умнице, прекрасному доктору и образованному собеседнику, которая с большим терпением обьяснила природу моих бед от начала до конца. Все связано друг с другом в нашем организме, как мы видели, одно лечим — другое калечим, при этом мы не умеем сами заботиться о своем здоровье. Мы, особенно советские люди, старшее поколение, привыкшее услугам бесплатной медицины, хотим, чтобы кто-то другой заботился о нас и о нашем здоровье. Заботу о своем здоровье мы не хотим на себя брать. Привычка – вторая натура. Это изречение похоже на правду. Надо менять подходы к себе и своему здоровью. Меня радует, что многое меняется в нашей медицине, при этом меняется в лучшую сторону. Просто это надо видеть, с этим столкнуться, это испытать. Мне это удалось этим летом. Давайте, будем уважать своих врачей, признавать их очень сложную работу, лучшим — ставить памятники, говорить им добрые слова благодарности, вдохновлять их, больше писать и рассказывать об их нелегком труде во имя спасения людей, во имя нас с вами.

(Продолжение следует…)