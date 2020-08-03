Запишитесь на захватывающий «Август открытий»
Лето уже заканчивается! Успей перед учебой провести последние дни лета с пользой!
Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» с 5 августа по 14 августа приглашает школьников БЕСПЛАТНО на «АВГУСТ ОТКРЫТИЙ»!
«АВГУСТ ОТКРЫТИЙ» — это захватывающее творческое приключение для детей от 10 до 17 лет. Девиз приключений: «Нет скучным лекциям!».
Ребят ждут интересные мастер-классы, новые открытия, знакомства, веселые игры, флешмобы, вечера мудрости и преображения!
В программе 4 уникальных курса:
Курс «Творить легко».
Здесь ребята научаться снимать крутые и оригинальные истории в свой Instagram, плести цветочные венки, создавать и украшать природными материалами открытки и книжные закладки!
Курс «Be yourself!» («Будь собой»).
Очень полезный курс на все случаи жизни для девочек! Здесь они повысят уверенность в себе, откроют секреты красоты, научаться создавать базовый гардероб, правильно мечтать и составлять карту желаний.
Курс «Лабиринт здоровья».
Здесь вы узнаете о том, как правильно организовать здоровое питание, как укрепить здоровье с помощью физических упражнений и справиться с эмоциями для хорошего самочувствия!
Курс «Психология интерьера».
Курс научит создавать дизайны интерьеров на программе Sketch Up, создавать атмосферу, настроение и образ мышления с помощью палитры цветов.
В конце программы каждый участник получит электронный сертификат о прохождении курса, а по итогам курсов самым активным ребятам вручаются памятные призы!
Давай захватим лето за хвост и проведем время с пользой!
Быстрее переходи по ссылке и запишись: https://forms.gle/W6Wg42qaFRqdN8C8A
Все вопросы по телефону: 89248687011
+7 (999) 174-67-82