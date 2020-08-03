Запишитесь на захватывающий «Август открытий»

Лето уже заканчивается! Успей перед учебой провести последние дни лета с пользой!

Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» с 5 августа по 14 августа приглашает школьников БЕСПЛАТНО на «АВГУСТ ОТКРЫТИЙ»!

«АВГУСТ ОТКРЫТИЙ» — это захватывающее творческое приключение для детей от 10 до 17 лет. Девиз приключений: «Нет скучным лекциям!».

Ребят ждут интересные мастер-классы, новые открытия, знакомства, веселые игры, флешмобы, вечера мудрости и преображения!

В программе 4 уникальных курса:

Курс «Творить легко».

Здесь ребята научаться снимать крутые и оригинальные истории в свой Instagram, плести цветочные венки, создавать и украшать природными материалами открытки и книжные закладки!

Курс «Be yourself!» («Будь собой»).

Очень полезный курс на все случаи жизни для девочек! Здесь они повысят уверенность в себе, откроют секреты красоты, научаться создавать базовый гардероб, правильно мечтать и составлять карту желаний.

Курс «Лабиринт здоровья».

Здесь вы узнаете о том, как правильно организовать здоровое питание, как укрепить здоровье с помощью физических упражнений и справиться с эмоциями для хорошего самочувствия!

Курс «Психология интерьера».

Курс научит создавать дизайны интерьеров на программе Sketch Up, создавать атмосферу, настроение и образ мышления с помощью палитры цветов.

В конце программы каждый участник получит электронный сертификат о прохождении курса, а по итогам курсов самым активным ребятам вручаются памятные призы!

Давай захватим лето за хвост и проведем время с пользой!

Быстрее переходи по ссылке и запишись: https://forms.gle/W6Wg42qaFRqdN8C8A

Все вопросы по телефону: 89248687011