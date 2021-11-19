Запись на курсы живописи известной художницы Марианны Лукиной

АГИКИ начинает запись слушателей на курсы от известной художницы, члена Союза художников России, заслуженного деятеля искусств республики, доцента кафедры живописи и графики института Марианны Лукиной. Уроки будут проводиться по масляной живописи.

«Творчество Марианны Лукиной своим содержанием, метафоричностью, образами и эстетичностью характеризуют искусство нашей республики на рубеже XX-XXI веков. Ее картины — от автопортретов до живописи — завораживают, заставляют задуматься о жизненном и испытывать разный спектр эмоций. Лукиной особенно близки темы Крайнего Севера, быт и традиции северян. О ее мастерстве можно судить не только по творчеству и участию в республиканских, всероссийских и международных выставках, но и по тому, что ее ученики из АГИКИ продолжают развивать и продвигать культуру и искусство Якутии», — сообщили в Центре дополнительного профессионального образования института.

Курсы рассчитаны на 16 часов для людей старше 18 лет. Стоимость курсов — 4000 рублей. Следует отметить, что в сумму не входят расходы на приобретение материалов. Занятия будут проходить в среду и субботу с 15:00 часов.

Для записи на уроки от именитой художницы по масляной живописи необходимо обратиться по телефону: 31-92-93 (звонки), 89618688911 (WhatsApp).