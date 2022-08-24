Аудиозапись беседы с мошенником: наверняка многие якутяне узнают этот голос!

В пресс-службе МВД РФ по РС(Я) поговорили с мошенником Андреем. Запись можно прослушать. Наверняка, вы слышали этот голос — весьма характерный прононс. Голос Андрея уже узнаваем, сообщает тгк МВД по РС(Я): Мы идентифицировали запись его голоса с диалогом двухлетней давности. Тогда Андрей обманул жителя Ленска, представившись сотрудником Газпромбанка. Андрей сменил банк. Андрей не дремлет. Теперь Андрей младший менеджер контакт-центра ВТБ и в поте лица обрабатывает ежедневно 50 «заявок». Земляки, не верьте Андрею!

Фото: Sakhalife Источник: тгк МВД по РС(Я)

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