Запасы республики по продуктам составляют 59 дней

Заместитель председателя правительства Якутии Михаил НИКИФОРОВ 4 апреля на брифинге по вопросу продовольственной безопасности сообщил, что запасы республики по продтоварам первой необходимости в оптовой торговле составляют 59 дней.

В розничной торговле этот показатель – 58 дней. С учетом товаров в пути, запасы продовольственных товаров в регионе в розничной торговле составляют 92 дня, в оптовой торговле – 122.

По данным Госкомцен РС (Я), по республике за последние 3 дня повышение цен до 3% отмечено по 20 позициям продтоваров (говядина, сахар, чай, мука и др.). Вместе с тем, цены до 4% снизились по 5 позициям (свинина, мясо кур, масло сливочное, молоко, яблоки). Цены не изменились по 9 позициям.

Напомним, что Госкомцен РС (Я) совместно с прокуратурой РС(Я) ведет ежедневную работу по недопущению необоснованного повышения цен на продукты.

Сегодня в сети ОАО «РЖД» в пути находится 1545 вагонов с товарами грузополучателей республики, из них с назначением на станцию «Нижний Бестях» – 865 вагонов. В настоящий момент на станцию «Нижний Бестях» прибыл 321 вагон с нефтепродуктами, продовольствием и различными товарами народного потребления. Разгрузка составов проводится усиленными темпами.