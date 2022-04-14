Запасов угля хватает для бесперебойной работы Нерюнгринской ГРЭС

На Нерюнгринской ГРЭС при суточной потребности порядка 3,5 тысяч тонн угля сегодня в запасе имеется 108 тыс. тонн угольной продукции, что на 78 тыс. тонн больше, чем в начале месяца. Станция работает в штатном режиме. Об этом сообщил Председатель Правительства республики Андрей Тарасенко по итогам совещания с предприятиями угольной промышленности и профильными ведомствами.

Напомним, в конце февраля на шахте «Денисовская», которая снабжает углём Нерюнгринскую ГРЭС, произошло землетрясение. На трёх участках приостановился технологический процесс. Отгрузка угля продолжилась, но этих объёмов не хватало для снабжения ГРЭС. Поэтому на время восстановительных работ на шахте отгрузку угля в адрес НГРЭС осуществляет «Якутуголь». Благодаря своевременной отгрузке со стороны «Якутугля», текущая ситуация остаётся стабильной. Также с целью поддержания безопасного режима работы НГРЭС был разбронирован запас Госрезерва в объёме 49 тыс. тонн.

Совместно с ФАС дополнительно будет рассмотрен вопрос регулирования тарифов, чтобы не допустить повышения цен на тепловую энергию для потребителей.

Это зона сейсмической активности, поэтому сроки возобновления работы шахты определят после научного обследования и приведения шахты в безопасное состояние. На этой неделе там работают специалисты Научно-исследовательского института горной геомеханики и маркшейдерского дела – Межотраслевого научного центра ВНИМИ. Предварительно восстановительные работы завершатся в начале мая.

Ранее вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл в Якутске совещание по вопросам развития энергетического комплекса. Он поручил федеральным министерствам и ведомствам разработать механизмы по обеспечению Нерюнгринской ГРЭС необходимым количеством угля для бесперебойной работы объектов ЖКХ. Минэнерго РФ совместно с ФАС должны обеспечить контроль цен по всей цепочке поставки угля от поставщиков до конечного потребителя, включая проведение анализа наценки на транспортные перевозки.