04.03.2022
19:01
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Северный завоз

Запас продовольствия на складах Якутии рассчитан на 5,5 месяцев

Руководитель отдела торговли, общественного питания и конкуренции Минпреда Якутии Лилия Золотарева рассказала о том, как фукционирует потребительский рынок в нынешних условиях:

  • По состоянию на 3 марта запасы товаров в республики имеются, завоз осуществляется своевременно. В среднем по продовольственным товарам первой необходимости запас составляет: в розничной торговле — 167 дней, в оптовой торговле — 138 дней.

У торговых предприятий на данный момент осуществлен закуп продукции, в том числе с учетом сроков закрытия переправы.  В случае наличия проблем с закупом у поставщиков из РФ оперштабом применяются оперативные меры реагирования для содействия в переговорном процессе с поставщиками.

Мы находимся в тесном взаимодействии с Минпромторгом РФ и Минсельхозом РФ.  На сегодняшний день по информации предприятий торговли, транспортные компании уведомляют о сроках поставки до ст. Нижний Бестях от 21 до 30 суток (ранее было от 14 до 20 суток).
Ряд предпринимателей отмечают повышение отпускных цен на сахар с учетом доставки. По информации оптовых поставщиков (импортеров) товаров, отмечается рост цен на импортную продукцию. Это сырьевая, масла и бакалейная и зерновая продукция, сахар, хозяйственные товары.
Также наблюдается дефицит сахара по фиксированным ценам (по 47 руб. за кг) у крупных поставщиков, заводов сахара России, либо прямые отказы по наличию сахара по фиксированной цене.

Фото: Якутия24
Источник: Балабкина Breif
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