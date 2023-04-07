Запах золота вскружил головы высокопоставленным якутским силовикам

В Якутском горсуде сейчас одновременно рассматривается два уголовных дела – в отношении экс-сотрудника ФСБ подполковника Гришукова Ивана по обвинению в мошенничестве и замначальника УБЭП МВД Тарабукина Гаврила по обвинению в превышении должностных полномочий.

Два на первый взгляд разных дела, но обоих объединяет одно – золото и золотодобывающие компании республики.

По сообщению наших читателей этих двух персонажей с недавних пор объединяет еще и Елена Элиадзе, которая по сообщениям СМИ, работала на известного в России золотодобытчика (тоже сейчас под арестом) Карася Александра и стала фактически инициатором уголовного дела в отношении Тарабукина Гаврила.

На этот раз по некоторым данным, Элиадзе, выступая в качестве свидетеля в суде, якобы сделала громкое заявление, что ей достоверно известны детали конфликта между Гришуковым и высокопоставленным судьей в Якутии, видимо намекая на судейские интересы в сфере золотодобычи.

Так ли это или нет, нам точно неизвестно, но можем сказать одно, что в этих «якутских золотых ментовских войнах» смешалось все: полиция, ФСБ, золотари и, видимо, судьи, что указывает на то, что эти два громких уголовных дела Тарабукина-полицейского и Гришукова-ФСБшника – это не борьба с коррупцией, а скорее крупный передел золотодобывающей промышленности Якутии.