13-14 июня город Мирный объединит представителей власти, институтов развития, инвесторов и предпринимателей для обсуждения актуальных вопросов развития Западной Якутии, представления инвестиционного потенциала региона и определения основных точек роста. В эти дни в алмазной столице республики состоится Инвестиционный форум «Западная Якутия – новые возможности».

Главными задачами форума являются повышение инвестиционной активности в Западной Якутии, диалог между представителями бизнеса и власти о проблемах и перспективах осуществления инвестиционной деятельности и презентация условий инвестирования и ведения бизнеса.

Активными участниками форума станут девять муниципальных районов Западной Якутии и пять моногородов, которые представят на площадках форума свой инвестиционный потенциал и обсудят проблемные вопросы социально-экономического развития, а также представители крупных предприятий-недропользователей, работающих на территории и федеральных институтов развития (АО «Корпорация развития Дальнего Востока», НКО «Фонд развития моногородов», АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Дальнего Востока, Минвостокразвития РФ).

Темами обсуждения станут развитие сельского хозяйства в Западной Якутии, привлечение финансирования в инвестиционные и бизнес-проекты, государственная и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, снятие инфраструктурных ограничений, практика применения механизмов государственного-частного партнерства, концессий для развития инфраструктуры Республики Саха (Якутия) и др.

Президент России перед субъектами РФ Дальнего Востока поставил цель — достигнуть к 2020 году показателей инвестиционного климата не ниже ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Для решения этой задачи в Якутии реализуется проект Минэкономразвития РФ «Трансформация делового климата», охватывающий такие новые направления как человеческий капитал и производительность труда, а также традиционные — предпринимательская активность, налоги, корпоративное управление, международная торговля.

Одним из ключевых направлений деятельности по улучшению инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия) является внедрение 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса в сфере строительства, регистрации собственности, кадастрового учета, осуществления контрольно-надзорной деятельности, поддержки малого и среднего предпринимательства, технологического присоединения к электрическим сетям, сетям газораспределения, тепло- и водоснабжения, водоотведения, улучшения качества регионального законодательства по поддержке инвестиционной деятельности, повышения эффективности обратной связи инвесторов и руководства региона, эффективности деятельности региональных специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе инвесторов.

Отметим, что на только что завершившемся Санкт-Петербургском международном экономическом форуме объявлены итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ за 2019 год. Республика Саха (Якутия), за год продвинувшись на 30 позиций — с 52 на 22 место, объявлена лидером роста.