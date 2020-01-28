Занятия в Международной арктической школе начнутся в сентябре

Международная арктическая школа, которая сегодня возводится в Якутске, примет первых учеников в сентябре текущего года. Об этом доложили 28 января Айсену Николаеву – глава региона ознакомился с ходом строительства объекта.

Вместе с директором школы Сарданой Татариновой и начальником регионального отделения компании «Газэнергомонтаж» Андреем Урумом руководитель республики осмотрел кабинеты, планетарий, бассейн, актовый и спортивный залы.

Николаеву доложили, что строительство трехэтажного здания находится на завершающей стадии – подключены инженерные сети, выполняется внутренняя отделка помещений, устанавливается необходимое для учебного процесса оборудование. В ближайшее время начнется оформление лицензии на образовательную деятельность.

Глава поручил доработать правила приема детей в школу и в феврале текущего года разместить их в общем доступе. «Условия приема должны быть абсолютно открытыми и прозрачными. Мы намерены, чтобы в этой школе по результатам экзаменов учились лучшие дети республики», – сказал Николаев.

В школе, рассчитанной на 220 мест, будут обучаться с 5 по 11 классы. Однако, первый набор будет сделан из учащихся 7, 8, 10 классов. По словам директора школы Сарданы Татариновой, ученики 7-8 классов приносят заявление, мотивационное эссе, сдают экзамены по математике, естествознанию и английскому языку, проходят собеседование. А 10-классники приглашаются после сдачи ОГЭ в своих школах.

Отбор проходит и среди педагогов. Учителям предстоит пройти курсы повышения квалификации. Ведь в последующем они будут вести занятия на русском, якутском и английском языках по системе так называемого международного бакалавриата. Образовательная программа позволит воспитанникам школы поступать в лучшие высшие учебные заведения мира.

В рамках визита Ил Дархана рассматривался вопрос передачи четвёртого этажа центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», на территории которого строится школа. Здесь планируют организовать интернат на 100 мест для детей из районов республики и других регионов.

Напомним, что концепция Международной арктической школы была утверждена в 2014 году. Строительство объекта началось на 12 км Сергеляхского шоссе в 2016 году по государственно-частному партнерству. Подрядной организацией выступила строительная компания «Газэнергомонтаж», входящая в состав группы «ВИС».