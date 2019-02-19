Занятия школы политического образования. Вчера Амга, сегодня Майя

В эти дни мероприятия Школы политического образования Якутского регионального отделения Партии «Единая Россия» проходят в Амгинском и Мегино-Кангаласском районах.

В селе Амга на занятия Школы политического образования пришло как никогда много молодежи. С большим интересом присутствующие выслушали руководителя Регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Леонида Шибаева. Он подробно рассказал о целях и задачах, стоящих перед партией в современных условиях.

Постоянный лектор ШПО, руководитель Якутского регионального отделения ООО Общество «Знание» России Петр Николаев сообщил об истории возникновения партии «Единая Россия», а после поделился тонкостями ведения лекционной работы, методикой проведения встреч с населением, умением выражать свои мысли.

Слушатели узнали новое в организации работы в сфере медиа – в новом информационном пространстве, которое включает социальные сети и мессенджеры. Об этом увлекательно рассказала заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Айталина Нестерова.

О деятельности ЯРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» прошла лекция и.о. руководителя аппарата ЯРО «МГЕР» Михаил Попов. Завершило лекционный день выступление начальника учебно-методического отдела АО ДПО «Бизнес школа РС(Я)» Альбины Ершовой.