«Замыкание». Взгляд в самих себя

Если бы волею судеб Татьяна Эверстова не стала режиссером кино, она все равно была бы художником-живописцем, работающим исключительно тонкой кистью, смешивающим в своей палитре все цвета от нежных пастельных оттенков до ослепительно ярких, контрастных. И каждое новое полотно этого художника исповедь, отражение себя во времени, признание, послание в будущее.

«Замыкание» — это вторая часть триптиха, а может быть и полиптиха. Ведь по замыслам Татьяны Эверстовой нас ждут экранизации ее автобиографических историй из эпохи 90-х, о юности и студенчестве, о власти и правителях того времени, об обществе, в котором мы живем. А еще ожидается отдельная киноистория о спортивной судьбе Виктора Лебедева. Зритель уже заинтригован, настолько же пылко и увлеченно погружается в свои будущие проекты и сам режиссер – художник во времени Татьяна Эверстова: «В России любят спортивное и патриотичное кино. Но то были советские спортсмены, их знали все, от мала до велика. Это был хоккей, баскетбол…В России борьбой не живут. Поэтому я хочу понять физику, химию таких фильмов».

Каждое полотно кинохудожника вполне самостоятельно, но со временем мы определим, какая в цепи созданных картин окажется самой основной, центральной, а какие останутся не менее важными «боковыми створками». Внутренняя трансформация героини Тани по мере взросления, начиная с фильма «Его дочь», обретает все более жесткую драматургию, неожиданные сюжетные повороты, психологизм и глубину выстраданной философии автора.

13 мая выходит в прокат триллер «Замыкание», повествующий уже о старшекласснице Татьяне, живущей вместе с мамой и сестренкой в якутском селе 80-х годов. Райской идиллии «Его дочери» нет и в помине. Откуда ей взяться, если в доме буйствует вечно пьяный отчим, приносящий семье муки и страдания изо дня в день. На экране наблюдается уже иная химическая формула воздействия на зрителя, более активная, житейски упрощенная, конкретная, без сантиментов.

Острый социальный автобиографический фильм на тему любви и ненависти – так позиционирует ее автор

Казалось бы и тема не нова, и сюжет достаточно прост и схематичен. Тема алкоголя довольно часто используется кинематографистами, как беспроигрышное, вечно актуальное дискуссионное явление. Сколько было талантливых кинолент на эту злободневную тему у голливудских, европейских и российских кинорежиссеров, не счесть. Во время просмотра мелькнула шальная мысль: «А ведь возьми за основу этот сценарий Кантемир Балагов или Борис Хлебников, тот же Степан Бурнашев или Дмитрий Давыдов, совершенно другое кино получилось бы!» Пусть с тем же позитивным моральным посылом, но они бы сняли фильм более смелыми мазками, экспрессивно, с тяжелой динамикой и выпуклыми беспощадными деталями. Как это в свое время получилось у Василия Сигарева в фильме «Волчок» (2009) и у той же Динары Асановой в фильме «Беда» (1977) .

У Татьяны Эверстовой совершенно совсем другой почерк. И взгляд на тему пьянства, как абсолютного зла, преподнесен с иного ракурса. Не с позиции утопающего в зелье алкоголика, а с глубинного состояния девочки-подростка, к несчастью своему, оказавшейся в категории созависимых родственников. В бессилии своем девочка растрачивает себя эмоционально и духовно. И весеннее небо, и первая влюбленность, и подростковые мечты — все омрачено тревогой и ненавистью, отягощено камнем в душе. С этой бедой живут многие семьи в стране, как с булыжником в кармане, всегда готовые дать отпор судьбе.

Отчим – это олицетворение Зла, как данность. Его образ условно размыт, обезличен и по сути не достоин внимания зрителя: осиновый кол ему в помощь! Важно другое — спасение души трепетно растущего существа. В нем уже посеяны ростки демонического: безудержное желание защитить мать, а значит, убить, уничтожить во что бы то ни стало причину всех своих несчастий. Юная героиня сама на краю пропасти, как канатоходец с повязкой на глазах, уверенный в том, что «Бог не может спасти родного человека без меня!»

Безупречно справилась с ролью Юлия Мярина. Задача у нее была не из легких. Она больше играла состояния: тревогу, порывы, решимость, боль, отчаяние, озарение, силу и красоту души. Надо заметить, балерина Юлия Мярина — удачная находка для якутского кино, такое лицо надо снимать и оттачивать «бриллиант». В августе 2020 года Юлия была награждена Межрегиональной кинопремией «Алтын тэлинкэ» (Золотая тарелка) г.Казань. Будем надеяться, это не последняя награда молодой многообещающей актрисы.

А Нюргуяна Шадрина, сыгравшая роль матери, достойна высших похвал в плане перевоплощения и удивительных метаморфоз . Вспомните ее комическую роль горбатой прислуги в комедии «Тиэтэйбит», яркие и звонкие роли в фильмах «Лыах» и «Тыын», «Надо мною солнце не садится». Когда на экране видишь только образ, и совсем не узнаешь в ней актрису – согласитесь, это дорогого стоит. Высший пилотаж.

Первый опыт работы в качестве художника картины у Анатолия Кириллина удался, эпоха 80-х воссоздана со знанием и усердием, и, можно сказать, с любовью. Домашняя утварь, предметы быта, одежды, техника и мода 80-х — все узнаваемо до мелочей. Похоже, что и присущая Анатолию веселость нрава не могла не прибавить столь драматичной картине горсточку юмора и улыбки.

Картинка и звук в «Замыкании» сплетены в единый гармоничный клубок. Музыкальная тема Ильи Зудина « Дорога в будущее» уже обретает популярность в сети. Оператор Семен Аманатов один из немногих операторов, умеющих блестяще работать на художественную идею фильма. Отразить психологический портрет героини – не только актерская миссия, определить тональность и уловить нерв фильма – не только воля режиссера. Когда оператор – мастер своего дела, он же и самый надежный гарант успешной картины. И командная работа, безусловно. В «Замыкании» это есть, сильно чувствуется.

Фильм, снятый по словам самого режиссера практически «по наитию», оказался гораздо шире заданной социальной темы. Он ограждает человека от неразумного вмешательства в свою и чужую судьбу. Он оставляет открытым вопрос — А вообще существует ли безопасный способ встречи со злом, как таковым, унижением, несправедливостью, обманом, предательством? Фильм настолько силен во внутренних эмоциях, что способен вызвать катарсис, особенно у людей, переживших нечто подобное. Потому и бесспорна единодушная оценка жюри V-го Международного кинофестиваля «Восемь женщин», присудившего картине Татьяны Эверстовой «Замыкание» победу в номинации «За лучший игровой фильм».

Не случайно я использовала сослагательное наклонение в плане возможных киноверсий «Замыкания» с подачи других мастеров кино. Для того, что бы еще раз подчеркнуть особый авторский взгляд Татьяны Эверстовой на все, что происходит с человеком под всевидящим оком Отца-неба. В свое время, когда в 2016 году дебютный фильм Татьяны Эверстовой «Его дочь» стал обладателем Главного приза жюри XXIV фестиваля «Окно в Европу», кинокритик Валерий Кичин тонко заметил : «Картина «Его дочь» отражает женский взгляд прирожденных хранительниц очага. Возможно, это правильный взгляд в самих себя». Спустя 5 лет фильм «Замыкание» с новой силой убеждает нас в правоте этих слов. Вспомним в «Его дочери» эпизод бабушки с дедушкой, чинно пьющих чай за столом, светло обменивающихся взглядами о чем-то о своем, прожитом…Звучит закадровый голос маленькой Тани: «Когда они так смотрят друг на друга, мне кажется, они что-то скрывают от меня. Когда они рядом, что за волна обволакивает и убаюкивает меня? И это сокрытое я буду искать всю жизнь».

Много становится понятным, когда Татьяна Эверстова говорит в своих интервью: «Я хочу догнать время!».