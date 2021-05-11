11.05.2021
19:30
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Культура

«Замыкание». Взгляд в самих себя

Если бы волею судеб Татьяна  Эверстова  не стала  режиссером кино, она  все равно  была бы художником-живописцем, работающим исключительно тонкой кистью, смешивающим  в своей палитре  все цвета от нежных пастельных оттенков  до ослепительно ярких, контрастных. И каждое новое полотно этого художника исповедь, отражение себя во времени, признание, послание в будущее. 

«Замыкание»  —  это вторая часть триптиха, а может быть и полиптиха. Ведь по замыслам Татьяны Эверстовой  нас  ждут экранизации  ее автобиографических  историй  из эпохи  90-х, о юности и студенчестве, о власти и правителях того времени, об обществе, в котором мы живем. А еще ожидается отдельная киноистория о спортивной судьбе  Виктора Лебедева. Зритель уже заинтригован, настолько же  пылко и увлеченно  погружается в  свои  будущие проекты и сам режиссер – художник во времени Татьяна Эверстова: «В России любят спортивное и патриотичное кино. Но то были советские спортсмены, их знали все, от мала до велика. Это был хоккей, баскетбол…В России борьбой не живут.  Поэтому я хочу понять физику, химию таких фильмов». 

Каждое полотно кинохудожника вполне самостоятельно, но со временем мы определим, какая в цепи созданных картин  окажется самой основной, центральной, а  какие останутся не менее важными «боковыми створками».   Внутренняя трансформация героини Тани  по мере взросления, начиная с фильма «Его дочь»,  обретает  все более жесткую драматургию, неожиданные  сюжетные повороты, психологизм  и  глубину выстраданной философии автора.  

13 мая выходит в прокат  триллер «Замыкание», повествующий  уже о старшекласснице Татьяне, живущей вместе с мамой и сестренкой в якутском селе 80-х годов. Райской идиллии «Его дочери» нет и в помине. Откуда ей взяться, если в доме буйствует вечно пьяный отчим, приносящий семье муки и страдания изо дня в день. На экране  наблюдается уже иная химическая формула воздействия на зрителя, более активная, житейски упрощенная, конкретная,  без сантиментов.

Острый социальный автобиографический фильм на тему любви и ненависти  – так позиционирует ее автор

Казалось бы и тема не нова, и сюжет достаточно прост и схематичен.  Тема алкоголя  довольно часто используется кинематографистами, как беспроигрышное, вечно актуальное дискуссионное явление. Сколько  было талантливых  кинолент  на эту злободневную тему у голливудских, европейских и российских кинорежиссеров, не счесть. Во время просмотра мелькнула шальная мысль: «А ведь возьми за основу этот сценарий  Кантемир Балагов или Борис Хлебников,  тот же Степан Бурнашев или Дмитрий Давыдов, совершенно другое кино получилось бы!» Пусть с тем же позитивным моральным посылом, но они бы  сняли фильм более смелыми мазками, экспрессивно, с тяжелой динамикой  и выпуклыми беспощадными деталями. Как это в свое время получилось у Василия Сигарева  в фильме «Волчок» (2009) и  у той же Динары Асановой в фильме «Беда» (1977) .

У Татьяны Эверстовой совершенно совсем другой  почерк. И взгляд на тему пьянства, как абсолютного зла, преподнесен с иного ракурса. Не с позиции  утопающего в зелье алкоголика, а с  глубинного состояния девочки-подростка, к несчастью своему, оказавшейся в категории созависимых родственников. В бессилии своем девочка  растрачивает себя эмоционально и духовно. И весеннее небо, и первая влюбленность, и подростковые мечты  — все омрачено тревогой и ненавистью, отягощено камнем в душе. С этой бедой живут многие семьи в стране, как с булыжником в кармане, всегда готовые дать отпор судьбе.

Отчим – это олицетворение  Зла, как данность. Его образ  условно размыт, обезличен  и по сути не достоин внимания зрителя:  осиновый кол ему в помощь! Важно другое —  спасение  души  трепетно растущего существа. В нем уже посеяны ростки демонического: безудержное желание защитить мать, а значит,  убить, уничтожить  во что бы то ни стало причину  всех своих несчастий.  Юная героиня сама на краю пропасти,  как канатоходец с повязкой на глазах,  уверенный в том, что «Бог не может спасти родного человека без меня!» 

Безупречно справилась  с ролью Юлия Мярина. Задача  у нее была не из легких. Она больше  играла  состояния: тревогу, порывы, решимость, боль, отчаяние, озарение, силу и красоту души. Надо заметить, балерина Юлия Мярина  — удачная находка для якутского кино,  такое лицо надо снимать и  оттачивать «бриллиант». В августе 2020 года  Юлия была награждена Межрегиональной кинопремией «Алтын тэлинкэ» (Золотая тарелка)  г.Казань. Будем надеяться, это не последняя  награда  молодой  многообещающей актрисы.  

 А Нюргуяна Шадрина, сыгравшая роль матери, достойна высших похвал   в плане перевоплощения и удивительных метаморфоз . Вспомните ее комическую роль горбатой прислуги  в комедии «Тиэтэйбит»,  яркие  и звонкие роли в фильмах «Лыах» и «Тыын», «Надо мною солнце не садится». Когда  на экране видишь только образ, и совсем не узнаешь в ней актрису – согласитесь, это дорогого стоит. Высший пилотаж. 

Первый опыт работы в качестве художника картины у Анатолия Кириллина  удался, эпоха 80-х воссоздана со знанием и  усердием, и, можно сказать,  с   любовью.  Домашняя утварь,  предметы быта, одежды, техника  и мода 80-х  — все узнаваемо до мелочей.  Похоже, что и присущая Анатолию веселость нрава  не могла не прибавить столь драматичной картине  горсточку юмора и улыбки.

Картинка и звук в «Замыкании» сплетены в единый гармоничный клубок.  Музыкальная тема  Ильи Зудина « Дорога в будущее» уже обретает популярность в сети. Оператор Семен Аманатов один из немногих операторов, умеющих блестяще  работать на художественную идею фильма. Отразить  психологический портрет героини – не только актерская миссия, определить  тональность и уловить нерв фильма – не только воля режиссера. Когда оператор – мастер своего дела, он же  и самый надежный гарант успешной картины. И командная работа, безусловно. В «Замыкании» это есть, сильно чувствуется.

Фильм, снятый по словам самого  режиссера практически «по наитию»,   оказался гораздо шире заданной социальной темы. Он  ограждает человека от неразумного вмешательства в  свою и чужую судьбу. Он  оставляет открытым вопрос — А вообще существует ли безопасный способ встречи со злом, как таковым, унижением, несправедливостью, обманом, предательством?  Фильм настолько силен во внутренних эмоциях, что способен вызвать катарсис, особенно у людей, переживших нечто подобное. Потому и бесспорна единодушная оценка жюри V-го Международного кинофестиваля «Восемь женщин», присудившего  картине Татьяны Эверстовой «Замыкание»  победу в номинации «За лучший игровой фильм».

Не случайно я  использовала сослагательное наклонение в плане  возможных  киноверсий «Замыкания»  с подачи других мастеров кино. Для того, что бы еще раз подчеркнуть особый авторский взгляд Татьяны Эверстовой на все, что происходит  с человеком под всевидящим оком Отца-неба. В свое время,  когда в 2016 году  дебютный фильм Татьяны Эверстовой  «Его дочь» стал обладателем Главного приза жюри XXIV фестиваля «Окно в Европу»,  кинокритик  Валерий Кичин тонко заметил : «Картина «Его дочь» отражает женский взгляд прирожденных хранительниц очага. Возможно, это правильный взгляд в самих себя». Спустя 5 лет фильм «Замыкание» с новой силой убеждает нас  в правоте этих слов.  Вспомним в «Его дочери»  эпизод бабушки с дедушкой, чинно пьющих чай за столом, светло обменивающихся взглядами о чем-то о своем, прожитом…Звучит закадровый голос  маленькой Тани: «Когда они так смотрят друг на друга, мне кажется, они что-то скрывают от меня. Когда они рядом, что за волна обволакивает и убаюкивает меня? И это сокрытое я буду искать всю жизнь».

Много становится понятным,  когда Татьяна Эверстова  говорит в своих интервью: «Я хочу догнать время!».

                                                                            

Источник: Альбина Данилова
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